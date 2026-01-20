Recorte en el temario: los tres proyectos que el Gobierno decidió no tratar en sesiones extraordinarias

En febrero empieza la segunda ronda de sesiones extraordinarias. El presidente Javier Milei convocó al Congreso para desarrollar las actividades parlamentarias especiales desde el 2 al 27 de febrero.

El oficialismo intentará aprobar distintos proyectos clave que impulsa el Gobierno, pero para ello cambió su estrategia y modificó el temario que se discutirá dejando afuera algunas iniciativas que también resultan importantes.

Los proyectos que no se debatirán en sesiones extraordinarias

El Gobierno decidió borrar de la agenda tres proyectos que quedarán pendientes de tratamiento para cuando inicie formalmente el periodo ordinario del calendario parlamentario. La ausencia más llamativa es un tema que estuvo incluido en el llamado anterior a extraordinarias de diciembre: el Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Los temas que se dejaron afuera del Congreso:

Reforma del Código Penal: esta iniciativa busca refundar el Código Penal, un cuerpo normativo cuya sanción original data de 1921, más allá de que en el transcurso de las décadas fue recibiendo parches con modificaciones parciales.

Según lo trascendido, el texto pasaría de 316 a 920 artículos, los cuales podrían incluir la imprescriptibilidad de delitos gravísimos como homicidios, abusos sexuales, trata, narcotráfico y delitos de lesa humanidad. También incorpora un endurecimiento generalizado de penas para todo tipo de delitos y crea un capítulo dedicado a los delitos informáticos.

El proyecto busca absorber muchas propuestas anunciadas durante el último tiempo como el nuevo régimen penal juvenil (que baja la edad de imputabilidad), la ley “antimafia”, ley de reiterancia y ley de juicio en ausencia.

La regla fiscal: tiene dictamen vigente y había sido incorporada al temario de la última sesión de Diputados.

Esta ley busca generar un esquema de sanciones sobre funcionarios públicos o directores de bancos públicos que generen gasto innecesario o desmedido, o que implementen mecanismos distorsivos de emisión monetaria.

En sí, la ley intenta reproducir el axioma libertario de que no se gasta más de lo que ingresa en las arcas del Estado.