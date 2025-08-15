Javier Milei encabeza una reunión clave en Casa Rosada en la previa del cierre de listas de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei encabeza este viernes por la mañana una nueva reunión de equipo en la previa a la fecha límite para presentar las listas nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Ayer hubo un lanzamiento en La Plata.

Quiénes participan en la reunión con Javier Milei

Poco antes de las 9.30, el mandatario llegó a Casa Rosada con la intención de nuclear a sus principales colaboradores en una semana marcada por debates electorales, el movimiento del dólar y el impacto por la muerte de 96 personas tratadas por el lote contaminado del fentanilo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el segundo en llegar y escolta al libertario en el intercambio que se lleva adelante por estás horas en el Salón Eva Perón.

Además se encuentran presentes los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Gerardo Werthein (Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Completan la nómina, el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido, Martín Menem; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo.

Javier Milei lanzó la campaña de La Libertad Avanza en La Plata

Con la consigna “Kirchnerismo, Nunca Más” y fuertes críticas al gobernador Axel Kicillof, el presidente lanzó ayer en La Plata la campaña para las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, preludio de la contienda central que se dará en octubre cuando se voten diputados para el Congreso Nacional.

“Qué lindo ver a tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas”, fue la frase con la que abrió su discurso.

Antes de la puja nacional, el próximo domingo 7 de septiembre, los ciudadanos bonaerenses van a las urnas para elegir la composición de su legislatura.

Si bien es una elección local, el resultado tendrá un alto impacto político y económico, de allí que la Casa Rosada apuesta fuerte a un resultado favorable que le permita consolidar su posición política.

Noticias Argentinas