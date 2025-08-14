Javier Milei lanza esta tarde la campaña de La Libertad Avanza, a pocas cuadras de Axel Kicillof

El presidente Javier Milei lanzará formalmente este jueves por la tarde la campaña de La Libertad Avanza para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre desde el Club Atenas, en La Plata. A modo desafiante contra el mandatario Axel Kicillof, el acto será a solo doce cuadras de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. «Kirchnerismo nunca más», el eslogan que se busca reforzar.

Javier Milei tendrá a su cargo el cierre, luego de que los cabeza de listas tomen brevemente la palabra. Estará acompañado por su gabinete y por Sebastián Pareja, con participación preponderante en el armado y quien ocupará un lugar destacado en la lista que llevará el partido libertario. También estará José Luis Espert, el nombre confirmado que encabezará la boleta de candidatos a Diputados en la provincia de Buenos Aires.

Según indicó La Nación, antes de las palabras del presidente, Pareja será uno de los oradores en el acto en La Plata . «Vamos a pintar la provincia de violeta», sostuvo.

Milei se espera que hable alrededor de las 19:30, señaló Página 12.

El partido libertario actualmente es tercera minoría en la Legislatura.

José Luis Espert encabezará la lista en las elecciones

Sebastián Pareja, confirmó que José Luis Espert será el encargado de encabezar la boleta libertaria de candidatos a Diputados en la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó la posibilidad de ser candidato.

Javier Milei encabezará un acto por semana en Buenos Aires

Con Noticias Argentinas

Por estas horas, hay negociaciones en el armado y las alianzas. La llegada de Milei coincide con el cierre de las listas. Se mostrará junto a los candidatos que se definan de las ocho secciones. Uno de los objetivos de los libertarios es lograr en 2027 la victoria en la gobernación.

Según el sitio agencia Noticias Argentinas, la idea es que el mandatario desembarque el próximo martes 19 de agosto en la ciudad de Junín, donde aprovechará para mostrarse con los candidatos nacionales para disputar las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un importante cine teatro de la ciudad.

Para el miércoles de la semana siguiente, el 27 de agosto, se espera que haga lo propio en una actividad que se celebrará en el partido de Lomas de Zamora, lo que configurará su segunda visita a la Tercera Sección, luego de que protagonizara una fotografía exprés de presentación de sus 8 candidatos bonaerenses en Villa Celina, La Matanza, el pasado jueves.

Los dos eventos de las semanas venideras están en agenda y fueron confirmados por importantes fuentes oficiales que aclararon además que las sedes aún se encuentran en definición.