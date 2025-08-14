La apuesta de Javier Milei en Estados Unidos con dos viajes en 45 días: busca bajar el riesgo país y atraer inversiones

El presidente Javier Milei prepara una ofensiva diplomática y económica con dos viajes a Estados Unidos en los próximos 45 días. El objetivo principal es claro: captar inversiones, fortalecer las reservas del Banco Central y reducir el riesgo país, un factor que el Gobierno considera clave para controlar las elevadas tasas de interés en el frente interno. Buscará el respaldó de su par Donal Trump, aunque aún no está confirmado el encuentro.

Según difundió el medio Ámbito Financiero, la primera parada está prevista para principios de septiembre. Se centrará en una serie de reuniones con empresarios e inversores en centros neurálgicos como Nueva York o California. Luego, hacia el 23 de septiembre, el mandatario participará en la Asamblea General de la ONU.

A nivel internacional, el respaldo de la administración de Donald Trump sigue siendo un activo político para el Gobierno. Sin embargo, una reunión bilateral con el expresidente en la Casa Blanca aún no ha sido confirmada. De acuerdo a los trascendidos, la agenda de Washington está dominada por temas más urgentes como los conflictos en Ucrania y Medio Oriente.

La estrategia de Javier Milei y los desafíos económicos

Según difundió Ámbito Financiero, en el frente económico el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta un mercado de deuda en pesos bajo tensión. Tras una licitación que apenas logró renovar el 61% de los vencimientos a una tasa del 69,5%, el Gobierno anunció una nueva colocación de emergencia para el próximo lunes. Esta maniobra busca absorber un excedente de seis billones de pesos para evitar una presión sobre el dólar.

Esta situación subraya una de las grandes vulnerabilidades del plan económico de Javier Milei: la dependencia de la deuda a tasas altas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya advirtió que el creciente costo del servicio de la deuda podría erosionar el superávit financiero, que el Gobierno defiende como un pilar fundamental de su estrategia.

El riesgo país, que actualmente ronda los 750 puntos básicos según la medición de J.P. Morgan, continúa siendo un obstáculo significativo para el acceso de Argentina a financiamiento externo. El propio presidente Milei ha señalado que bajarlo a 550 puntos básicos es crucial para aliviar las tasas de interés internas, lo que facilitaría el cumplimiento del superávit primario del 1,6% del PBI para 2025.

La reciente licitación de deuda en pesos, que dejó casi seis billones de pesos sin renovar, demostró la cautela del mercado ante la incertidumbre económica. Este desarme de deuda, liberando un excedente de pesos, representa una amenaza latente de volcarlos al dólar, lo que desestabilizaría el mercado cambiario.

La licitación extraordinaria del lunes, con títulos a corto plazo y un aumento en los encajes remunerados del Banco Central, es una respuesta directa para estabilizar el tipo de cambio. Sin embargo, esta estrategia tiene un alto costo: las elevadas tasas podrían frenar el consumo y la inversión, generando tensiones sociales, especialmente de cara a las elecciones de octubre.

La apuesta por Trump y la búsqueda de inversiones en sectores estratégicos

El Gobierno confía en que los viajes de Milei a Estados Unidos son una jugada estratégica para atraer capitales en sectores clave como el litio, el cobre y la energía. La llegada de estas inversiones fortalecería las reservas y allanaría el camino hacia la eliminación del cepo cambiario para las empresas en 2025, uno de los grandes objetivos del Gobierno.

El respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, fue fundamental para el acuerdo de 20.000 millones de dólares con el FMI. Por su parte, la consolidada relación de Milei con Donald Trump podría acelerar la reducción del riesgo país y el apoyo político a la Argentina en el plano internacional. La visita de la gobernadora Kristi Noem en julio reforzó este vínculo.

Pese a los esfuerzos, desde la perspectiva de Washington, Argentina sigue siendo un aliado secundario frente a las urgencias geopolíticas globales. La falta de un acuerdo bilateral con Trump para el próximo viaje del presidente lo evidencia, por ahora, las urgencias de la Casa Blanca siguen enfocadas en conflictos como los de Ucrania y Medio Oriente.

Sin embargo, en el Gobierno se confía en que una reducción significativa del riesgo país es posible y que los viajes de Milei servirán como una herramienta para lograrlo. Si bien la meta de 550 puntos básicos sigue siendo un desafío, cada punto menos se traduce en un ahorro para el Estado en el pago de intereses de la deuda.

El panorama económico sigue siendo complejo, con las reservas netas del Banco Central en negativo, alrededor de 5.000 millones de dólares. Mientras tanto, los vencimientos de deuda y las altas tasas de interés seguirán presionando las cuentas públicas, poniendo a prueba la resistencia del superávit fiscal.

De esta manera, los próximos 45 días serán cruciales para la gestión de Milei, con los viajes a Estados Unidos como una apuesta para generar la confianza y el respaldo internacional que el Gobierno necesita para consolidar su modelo económico.