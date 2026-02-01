Javier Milei fue invitado a la mansión de Trump en Mar-a-Lago: cómo sería su primer viaje a EE.UU. del 2026

La agenda internacional de Javier Milei podría sumar un nuevo viaje a Estados Unidos en el comienzo de 2026. El presidente fue invitado a participar de la exclusiva Gala Prosperidad Hispana, un evento que se llevará a cabo el próximo 10 de febrero en Mar-a-Lago, la icónica residencia que Donald Trump posee en Miami.

Según informó Infobae, los organizadores del evento aseguran que Milei participará de la velada y que incluso será reconocido por «su perspectiva del mundo y la economía». Sin embargo, desde la Casa Rosada aún no confirmaron oficialmente la presencia del mandatario, manteniendo la cautela sobre lo que sería su primer viaje a Estados Unidos de este año.

La locación no es un detalle menor: Mar-a-Lago es el centro de operaciones político y personal de Trump, quien suele viajar allí desde Washington todos los viernes para evitar el frío de la capital, regresando los domingos por la noche. La gala, sin embargo, está agendada para un martes, lo que abre interrogantes sobre la logística de un potencial encuentro bilateral.

El dueño de La Derecha Diario, Javier Negre, confirmó que Milei estará en la mansión de Trump.

Si finalmente se concreta el viaje a Florida, la agenda de Milei no se limitaría a la gala en la mansión republicana. El Presidente también disertaría en el Council of the Americas, uno de los foros de debate más prestigiosos de Estados Unidos.

Se estima que al menos 150 empresarios locales ya adelantaron su interés en escuchar al líder libertario. La expectativa del círculo rojo estadounidense creció tras la posición que Milei explicitó recientemente en el Foro Económico de Davos, donde sentenció ante el mundo que «Maquiavelo ha muerto» y defendió la eficiencia basada en «el respeto de la propiedad privada y la función empresarial».

Javier Milei participará del «Argentina Week» en Nueva York

Más allá de la invitación para febrero, el Gobierno ya trabaja en una visita confirmada y de alto perfil para el mes de marzo. Milei tiene previsto viajar a Nueva York para protagonizar la «Argentina Week», un evento de tres días (del 9 al 11) coorganizado por gigantes financieros como J.P. Morgan Chase y Bank of America.

El embajador argentino en EE. UU., Alec Oxenford, destacó en la red social X el objetivo de esta misión: «La Argentina ya es un país invertible. Hablamos de inversiones capaces de transformar la matriz productiva».

Para esa fecha, se espera que el Presidente viaje acompañado por una comitiva de peso: su hermana y secretaria General, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

La hoja de ruta internacional de Milei tendría un cierre regional. Si no se modifica la agenda oficial, tras su paso por Manhattan, el mandatario volaría directamente a Santiago de Chile. El motivo será participar de la asunción de José Antonio Kast, el líder derechista que reemplazará a Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda, consolidando un nuevo eje de alianzas en el Cono Sur.