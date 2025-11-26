Javier Milei fue reconocido en la DAIA por su apoyo a Israel: «Tolerancia cero con el antisemitismo»

Javier Milei fue reconocido este miércoles por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en marco de su 90° aniversario. En el Teatro Colón, el presidente fue reconocido por su apoyo a Israel.

En el inicio su presentación, el jefe de Estado aseguró que las comunidades judías «vienen sufriendo hostigamiento constante de quienes dicen luchar contra las injusticias» desde el pasado 7 de octubre de 2023, cuando la agrupación terrorista Hamas atacó Israel.

«Insultan, amenazas, y hacen pintadas en instituciones educativas con el solo fin de amedrentar a quienes ellos odian. Y todos sabemos que ese odio poco tiene que ver con lo que pasa en Medio Oriente«, aseguró.

En este sentido, indicó que hoy en día en Argentina hay «tolerancia cero con el antisemitismo» e indicó que el próximo año el país ocupará la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.

«Mientras otros gobiernos pactaban con Irán para encubrir atentados terroristas en suelo argentino, nosotros pactamos con Israel para combatir el terrorismo y el antisemitismo», aseveró.

A su vez, resaltó el memorándum que firmó en su último viaje al país israelí, que busca profundizar los vínculos con América Latina.

Por otra parte, destacó el rol del presidente Donald Trump para que Israel «pueda ver la luz» después de «años de guerra» y celebró que todos los rehenes puedan volver a sus hogares, entre ellos, los argentinos secuestrados por Hamás.

Milei indicó que «mientras la gran mayoría del mundo» decidió «darle la espalda al Estado judío» y «hacía oídos sordos al crecimiento del antisemitismo en sus tierras», su Gobierno lo denunció «con ímpetu» y brindó apoyo a Israel.

«Al mal no se le puede responder con indiferencia, sino que se le debe enfrentar con una fuerza de igual magnitud pero con sentido opuesto». aseveró y concluyó: «Apoyar Israel es necesario para nuestro país, porque significa apoyar los valores que hace 100 años nos hicieron grandes».

Crece la expectativa por el traslado de la Embajada argentina a Jerusalén

El presidente Javier Milei recibió hoy al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en la Casa Rosada. Con el encuentro, crece la expectativa por el traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén. Los detalles.

En el plano diplomático, uno de los temas más relevantes de la agenda bilateral es la decisión del presidente Javier Milei de trasladar la embajada argentina en Israel a Jerusalén Occidental, reconociendo el derecho de Israel a establecer su capital en esa ciudad, adelantó el medio nacional.

Esta medida ya fue adoptada por Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay, además de Estados Unidos. Representa uno de los gestos de alineamientos más importantes que quiere terminar de establecer la gestión libertaria.