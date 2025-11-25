Javier Milei recibió al canciller de Israel: crece la expectativa por el traslado de la Embajada a Jerusalén

El presidente Javier Milei recibió hoy al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en la Casa Rosada. Con el encuentro, crece la expectativa por el traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén. Los detalles.

Por qué Javier Milei recibió al canciller de Israel en Casa Rosada

Javier Milei recibió al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar. Del encuentro también participaron el director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; y el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov. Milei fue respaldado por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish.

Según detalló Infobae, uno de los momentos centrales de la visita será la participación de Sa’ar como invitado de honor en actos conmemorativos dedicados a las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la AMIA.

En el plano diplomático, uno de los temas más relevantes de la agenda bilateral es la decisión del presidente Javier Milei de trasladar la embajada argentina en Israel a Jerusalén Occidental, reconociendo el derecho de Israel a establecer su capital en esa ciudad, adelantó el medio nacional.

Esta medida ya fue adoptada por Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y, recientemente, Paraguay. Representa uno de los gestos de alineamientos más importantes que quiere terminar de establecer la gestión libertaria.

