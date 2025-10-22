Javier Milei impulsó en redes la campaña de Nadia Márquez y Pablo Cervi en Neuquén

El presidente Javier Milei concentró su actividad digital en apoyar a los candidatos neuquinos de La Libertad Avanza.

Desde sus redes sociales, replicó mensajes de campaña y dio visibilidad a las publicaciones de Nadia Márquez y Pablo Cervi, quienes encabezan la lista al Senado por el espacio libertario.

Según un informe difundido por La Libertad Avanza Neuquén, el padrón electoral provincial está conformado en un 50% por votantes menores de 35 años, considerados nativos digitales. Este segmento de la población representa un público clave para las estrategias de comunicación impulsadas por el oficialismo.

Reposteos y mensajes en apoyo a los candidatos

En las últimas horas, el mandatario potenció la difusión de al menos cinco mensajes de los postulantes, alcanzando a miles de usuarios. Entre ellos destacó una publicación de Cervi, en la que afirmó: “Más libertad, más inversión y más futuro para Neuquén.” El actual diputado nacional se comprometió a impulsar reformas orientadas al crecimiento económico y al desarrollo provincial, con el acompañamiento explícito del presidente.

💜⚡ ¡Faltan solo 4 días para hacer historia!

Este 26 de octubre vamos a pintar la provincia y la Argentina de violeta 🇦🇷✨



Sigamos construyendo juntos la Argentina de la libertad. pic.twitter.com/gAg57askuY — Pablo Cervi (@CerviPablo) October 22, 2025

Milei también respaldó declaraciones de Márquez, quien planteó que “este domingo decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Javier Milei o si volvemos al pasado.” Estas interacciones se sumaron a una serie de reposteos y menciones cruzadas entre el presidente y los referentes de Neuquén durante los últimos meses de campaña.

Coincidencias en mensajes sobre desarrollo e inversión

El jefe de Estado coincidió nuevamente con Cervi al replicar una publicación en la que el dirigente sostuvo que “Neuquén vota a Milei porque garantiza un mejor futuro, genera inversiones y crea empleo.” En esa línea, el diputado convocó a votar por Márquez como senadora, reforzando el mensaje de unidad dentro del espacio libertario.

Milei también amplificó mensajes vinculados a temas locales, como la defensa de la propiedad privada. Reposteó el reclamo de Cervi en relación con la devolución de tierras a Manu Ginóbili en Villa La Angostura, donde el diputado remarcó que “el Ejecutivo provincial debe cumplir los fallos judiciales para evitar el incumplimiento de deberes de funcionario público.”

Enfoque en competitividad y reducción de impuestos

Además, el mandatario apoyó la propuesta de Cervi para reducir el impuesto a los Ingresos Brutos, una iniciativa que busca fomentar la competitividad del sector privado y estimular la inversión en todo el país. Según el legislador, “reducir la presión fiscal es esencial para construir una Argentina en crecimiento.”

De esta manera, Milei consolidó su respaldo a los candidatos neuquinos en el tramo final de la campaña, combinando discurso económico, defensa institucional y un fuerte uso estratégico de las redes sociales como herramienta de comunicación política.