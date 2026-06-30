Javier Milei oficializó a Diego Santilli y prepara su jura como jefe de Gabinete: los detalles de la actividad

El Gobierno oficializó a Diego Santilli como jefe de Gabinete. Su designación fue informada a través del Decreto 548/2026 publicado en el Boletín Oficial. De esta manera se concretó la renuncia de Manuel Adorni que se había comunicado el sábado, previo a que se dispute el partido de Argentina contra Jordania en el Mundial 2026.

Se oficializó la designación de Santilli

En el decreto se indicó: «Acéptase la renuncia presentada por el señor Manuel Adorni al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros». Tras esto se remarcó que también se aceptó la renuncia de Santilli al cargo de Ministro del Interior, rol que asumió en reemplazo de Lisandro Catalán.

Sobre el final del documento, el Gobierno agradeció a ambos funcionarios y de esta manera dejó firme la designación de Santilli en el cargo de coordinador de ministros.

Ahora resta que Javier Milei concrete la tradicional toma de juramento, programada también para este martes a la tarde. Mientras tanto, los equipos técnicos que responden al entrante Diego Santilli y al saliente Manuel Adorni encabezan reuniones para aceitar el traspaso en un encuentro que se realizará esta mañana.

El nuevo jefe de Gabinete fue quien adelantó la reunión al afirmar: «La transición tiene que ser ordenada y responsable. Tengo un programa e iré a la Rosada, tengo reuniones con sectores energéticos. Lo veré ahí a Manuel (Adorni)».

Desde el entorno del exfuncionario garantizaron que la cumbre tendrá lugar en la previa de la jura de Santilli que se postergó para las 17.30 por «cuestiones de agenda». Funcionarios cercanos a Adorni, precisaron: «Están todos los equipos reunidos. Todo en marcha. Mañana sería la reunión a solas con Santilli«.

Un colaborador que lo frecuentó al ahora ex jefe de Gabinete en las últimas horas, señaló que ya «está en paz» y agregó que, por ahora, no tiene planes a futuro y descartó nuevas aproximaciones a la función pública.

Lo cierto es que será un martes cargado de actividades ya que a las 11, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su primera conferencia de prensa desde que asumió.

Diego Santilli jura como jefe de Gabinete

El acto de juramento se realizará a las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Según informaron desde la Casa Rosada, la cúpula libertaria permitió que a la actividad asistan algunos dirigentes del PRO, como Cristian Ritondo, titular del partido en la provincia de Buenos Aires, una de las personas más cercanas al «Colo».

También fueron invitados al acto en el Salón Blanco algunos gobernadores, como el de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el de San Juan, Marcelo Orrego, y el de Río Negro, Alberto Weretilneck, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La primera actividad de Santilli como jefe de Gabinete será el miércoles, cuando reciba en Casa Rosada a los diputados y senadores libertarios, como un gesto para comenzar una nueva etapa.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae