Diego Santilli apura el traspaso con Manuel Adorni: las claves del recambio que busca aire político

El rearmado de la Jefatura de Gabinete avanza a paso firme tras la salida de Manuel Adorni. El ministro coordinador designado, Diego Santilli, inició la semana con reuniones operativas y una intensa agenda mediática, mientras delegados de su confianza desembarcaron en la Casa Rosada para auditar la gestión saliente.

Aunque la reunión a solas entre Santilli y Adorni se postergó para este martes, la revisión técnica de las carteras ministeriales comenzó a primera hora de la mañana. Según confirmaron fuentes gubernamentales a Infobae, el objetivo de la Casa Rosada es acelerar al máximo el traspaso administrativo para que el nuevo jefe de ministros asuma el control pleno de la gestión.

La salida de Manuel Adorni: qué dijo Diego Santilli sobre la interna en el Gabinete

En sus primeras intervenciones públicas como coordinador ministerial, el exlegislador alineó su discurso con el núcleo duro de La Libertad Avanza al calificar a Javier Milei como el mandatario más reformista de la historia argentina, anticipando además su compromiso de trabajar activamente para consolidar un proyecto de reelección de cara al 2027. Respecto a los motivos que eyectaron a su antecesor, quien enfrenta complicaciones por investigaciones judiciales vinculadas a su patrimonio, Santilli evitó las lecturas políticas y apuntó al factor humano.

En diálogo con la señal televisiva A24, el nuevo funcionario argumentó que Adorni sufría un fuerte cuadro de desgaste anímico provocado por la alta exposición de la gestión diaria. Esta versión coincide con las declaraciones de los allegados al exvocero presidencial, quienes aseguraron a la prensa metropolitana que el dirigente se siente aliviado con su salida y que, a pesar de la insistencia de la mesa chica presidencial para que permaneciera en sus funciones, su decisión de alejarse definitivamente de la órbita del Estado es irreversible.

Patricia Bullrich y Diego Santilli después de las elecciones Legislativas de 2025. (Foto: Clarín Fotografía)

El nombramiento del «Colo» Santilli inyectó optimismo en sectores del propio oficialismo y de los bloques dialoguistas, donde se miraba con desconfianza la centralidad que acumulaba la gestión saliente en medio de los ruidos de Comodoro Py. La senadora Patricia Bullrich fue una de las más contundentes al respaldar la llegada del dirigente de origen bonaerense, señalando que su incorporación oxigena la mesa de decisiones del Presidente y le devuelve al equipo de gobierno la capacidad de retomar la iniciativa de la agenda legislativa.

El plan de Javier Milei y Mauricio Macri para negociar con los gobernadores

La reconfiguración del gabinete expone la necesidad de la Casa Rosada de sumar cuadros de mayor volumen político y experiencia territorial para aceitar la relación con los gobernadores y destrabar el tratamiento de las leyes en el Congreso, recurriendo una vez más al PRO ante la escasez de segundas líneas propias de La Libertad Avanza. El giro político fue celebrado en redes sociales por el expresidente Mauricio Macri, cuyo vínculo con la quinta de Olivos atravesaba semanas de marcada frialdad.

Este recambio ministerial funciona como el eslabón final de una reforma más amplia en el área de comunicación oficial que comenzó a delinearse los últimos días. La designación del economista Adrián Ravier al frente de la Vocería Presidencial y el desembarco de Fabián Fernández en la Secretaría de Prensa —área que podría quedar bajo el control directo de la Secretaría General de la Presidencia comandada por Karina Milei— apuntan al mismo objetivo de ordenar el mensaje del Gobierno.

La jornada del martes centralizará la atención del escenario político nacional a través de tres hitos administrativos consecutivos en la Casa Rosada. A las 11 de la mañana, Adrián Ravier encabezará su primera rueda de prensa abierta ante los periodistas acreditados en la sala oficial. Posteriormente, se completará el postergado encuentro de transición entre Santilli y Adorni, para confluir finalmente a las 17:30 en el Salón Blanco, donde el presidente Javier Milei le tomará el juramento reglamentario a Santilli para dejar formalizado su ingreso al Ejecutivo.