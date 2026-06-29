Javier Milei canceló su viaje al Mercosur y se queda en el país para formalizar los cambios de Gabinete

El presidente Javier Milei suspendió su viaje programada a Paraguay, donde tenía previsto participar de la Cumbre del Mercosur. La decisión oficial se conoció tras los cambios registrados en el esquema ministerial durante el fin de semana, marcados por la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y la designación de Diego Santilli en su reemplazo.

Fuentes de la Presidencia de la Nación confirmaron que el jefe de Estado permanecerá en Buenos Aires para concentrarse en tareas de gestión interna junto al nuevo equipo de ministros.

La actividad central de la agenda oficial será el acto de jura de Santilli, ratificado para este martes a las 17:30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. En representación de la Argentina, asistirá a la cumbre regional el canciller Pablo Quirno, quien ya se encuentra en Brasil para los encuentros previos de ministros de Relaciones Exteriores.

Actividad en Olivos y las prioridades en el Congreso

A la par de la suspensión del viaje institucional, el Presidente mantuvo actividad política en la Quinta de Olivos, donde recibió al senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El encuentro se dio horas antes de que ambos coincidieran en el cierre del foro internacional organizado por la Israel Allies Foundation. Desde la Casa Rosada señalaron que la reunión ratifica la línea de trabajo y la sintonía que la administración argentina sostiene con los principales referentes de ese espacio político en la región.

La decisión de postergar la agenda exterior responde a la necesidad del Poder Ejecutivo de ordenar el frente político local. Con la llegada de Diego Santilli, el Gobierno incorpora a un dirigente de la política tradicional que se convertirá en el cuarto titular de la Jefatura de Gabinete en lo que va de la gestión, antecedido por Nicolás Posse, Guillermo Francos y el reciente interinato de Adorni.

El principal objetivo de esta reconfiguración ministerial apunta al Congreso de la Nación. La Casa Rosada busca abrir canales de negociación directa con:

Los bloques aliados: el PRO, sectores de la UCR y fuerzas minoritarias cuyos votos son necesarios en la Cámara de Diputados.

el PRO, sectores de la UCR y fuerzas minoritarias cuyos votos son necesarios en la Cámara de Diputados. Los gobernadores provinciales: los mandatarios dialoguistas con quienes el Ejecutivo necesita avanzar en acuerdos específicos.

los mandatarios dialoguistas con quienes el Ejecutivo necesita avanzar en acuerdos específicos. La agenda de reformas: el tratamiento de proyectos clave en materia económica y tributaria que el oficialismo busca apuntalar en las próximas semanas.

Las discusiones pendientes en el bloque regional

Mientras la representación argentina queda delegada en la Cancillería, la Cumbre del Mercosur iniciará sus deliberaciones entre los jefes de Estado de la región, incluyendo la presencia del mandatario uruguayo Yamandú Orsi.

El temario de las delegaciones vecinales se concentrará en avanzar en las negociaciones por el reparto de cuotas del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un proceso que busca reactivarse tras los debates e intercambios técnicos surgidos en el inicio de las conversaciones bilaterales.