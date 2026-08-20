«Sin caída de ventas» y con el foco en la macroeconomía: el dato que celebró el Gobierno en Olivos

El martes pasado, recluido en la Residencia Presidencial de Olivos, el presidente Javier Milei tomó su teléfono celular y confirmó la noticia económica que venía aguardando desde el inicio de su mandato. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) acababa de publicar el índice de inflación mayorista de julio, que marcó el registro más bajo de los últimos 14 meses.

“Al final, empezó con cero”, celebró el jefe de Estado en la intimidad de sus despachos, interpretando el indicador como una ratificación inapelable de su programa monetario.

La promesa de mitad de año y el rumbo inamovible

La cifra oficial funcionó como una victoria personal para el líder libertario. Durante sus últimas apariciones públicas, el mandatario insistió en que sus proyecciones anticipaban una desaceleración drástica del ritmo de aumento de precios para mediados de este año.

Lejos de habilitar matices, en Casa Rosada afirman, según lo publicado por Infobae, que el resultado consolida la hoja de ruta fijada por el Poder Ejecutivo:

Foco exclusivo en la macro: tanto en privado como en sus intervenciones públicas, el Presidente enfatiza que su responsabilidad técnica se limita a sanear las variables macroeconómicas.

tanto en privado como en sus intervenciones públicas, el Presidente enfatiza que su responsabilidad técnica se limita a sanear las variables macroeconómicas. Rechazo a los subsidios sectoriales: el Gobierno descarta de plano los reclamos de auxilio financiero o beneficios impositivos para ramas específicas de la industria, argumentando que cualquier intervención estatal implicaría «distorsionar el libre mercado».

La postura del Gobierno sobre las ventas y el consumo digital

Frente a los cuestionamientos de cámaras empresariales y sectores comerciales por la retracción en las ventas, Javier Milei apoya su postura en las métricas del propio INDEC para negar un desplome generalizado.

En el equipo económico sostienen que no se trata de una caída del consumo, sino de una transformación en los hábitos de compra de la ciudadanía. Según la lectura oficial, los consumidores migraron de manera masiva desde los comercios de cercanía y locales tradicionales hacia las plataformas de comercio electrónico y canales digitales de venta.