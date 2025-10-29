Javier Milei prepara una renovación profunda en su Gabinete y define los nuevos nombres para áreas clave

El presidente Javier Milei prepara una nueva ronda de cambios dentro de su Gabinete. Aunque aún no está definido si habrá modificaciones en la cúpula política del Gobierno, las salidas de Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) están prácticamente confirmadas. Ambos ministros se reunieron en la mañana de este miércoles con el asesor presidencial Santiago Caputo, en un encuentro que tuvo como excusa la coordinación del alerta fronteriza con Brasil, pero que en realidad sirvió para sellar las condiciones de su salida.

Según pudo saber Infobae, el propio Presidente autorizó a Bullrich y Petri a sugerir los nombres de sus sucesores, en una señal de confianza hacia ambos funcionarios.

En el caso de Bullrich, quien asumirá su banca por la Ciudad en el Senado, su reemplazo ya está definido: Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad Nacional. En el entorno de la ministra confirmaron que «el equipo del Ministerio se va a mantener», una decisión que busca preservar el enfoque que la gestión libertaria impuso en materia de orden público y control de protestas.

«A ella se le pidió que fuera candidata a senadora y tenía todo el derecho de elegir a su sucesora», señaló una fuente del oficialismo.

Pese a las versiones, el Ministerio de Seguridad no se fusionará con Justicia, área dominada por el círculo de Caputo y por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. En ese esquema, el ministro Mariano Cúneo Libarona seguirá por ahora en funciones, aunque su continuidad no estaría garantizada a largo plazo.

Cambios también en Comunicación

El movimiento de piezas alcanza también al área de comunicación del Gobierno. Manuel Adorni dejará su cargo como secretario de Comunicación y Medios tras haber sido electo legislador porteño, aunque en el oficialismo especulan con que podría ocupar una posición más relevante dentro del Ejecutivo, incluso como jefe de Gabinete.

En su lugar ascenderá el actual subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quien deberá designar a su sucesor. Según trascendió, el nuevo número dos provendría directamente de la Sala de Periodistas de Casa Rosada, un giro llamativo que Milei habría aprobado personalmente.

Petri se despide y crece la figura de Luciana Carrasco

La incógnita ahora pasa por Defensa. Fuentes del Edificio Libertador indicaron que el Presidente y Petri mantienen conversaciones para definir quién lo reemplazará. Entre los nombres que suenan se encuentran el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, y la jefa de Gabinete de Defensa, Luciana Carrasco, quien este miércoles asistió al Congreso para exponer el presupuesto del área.

Petri y Milei fueron vistos juntos tras la jura de Pablo Quirno, lo que alimentó las versiones sobre un anuncio inminente. En el entorno presidencial no descartan que el nombramiento pueda implicar un gesto político hacia sectores aliados, aunque advierten que la decisión final será del propio Milei.

En el Gabinete hay coincidencia en que los anuncios no pueden demorarse demasiado. “La incertidumbre y la expectativa tampoco lo valen. Debería producirse más temprano que tarde”, reconoció una fuente de primera línea.