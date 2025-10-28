Pablo Quirno, el hombre de confianza de Luis Caputo, asume oficialmente como nuevo canciller de Javier Milei

Después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el presidente Javier Milei retomó la agenda política con sus primeros cambios en el Gabinete. Si bien el nuevo movimiento ya se había anticipado debido a la sorpresiva renuncia de Gerardo Werthein, este martes con la publicación del Boletín Oficial, confirmaron que Pablo Quirno asumirá como el nuevo canciller de Argentina.

Mediante el Decreto 774/2025, el Gobierno comunicó que aceptó oficialmente la renuncia que había presentado Gerardo Werthein, quien estuvo hasta el 27 de octubre, ocupando el rol de ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

A su vez señalaron que aceptaron la renuncia de Pablo Quirno al cargo de Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía para que, en simultáneo, pueda asumir el rol que dejó bacante la baja del ahora, excanciller Werthein.

«Agradécense a los funcionarios renunciantes los servicios prestados en el desempeño de dichos cargo», destaca el texto oficial.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, Javier Milei realizará este mismo martes a las 17 la toma de juramente de Pablo Quirno. El acto será en el Salón Blanco y estarán además los principales integrantes del Ejecutivo.

Quién es Pablo Quirno

Pablo Quirno se desempeña como el secretario de Finanzas y es un funcionario con estrecho vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Llegó al Gobierno en 2023 y fue parte de la administración de Cambiemos, además de ser exmiembro del directorio de la autoridad monetaria en breve periodo del gobierno de Mauricio Macri.

Es licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y cuenta con una larga experiencia en el sector financiero internacional. Según la información revelada en Noticias Argentinas, se desempeñó en el sector privado como asesor financiero y como director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York.

En lo privado, el funcionario asesoró gobiernos y compañías en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia en lo que respecta a fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity.

En el sector público, ingresó el 29 de febrero de 2016 cuando se lo designó como «Coordinador General de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas» por el exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.

Luego en 2017 pasó a ser la mano derecha de Luis Caputo y se convirtió en su jefe de Gabinete en el ministerio de Finanzas. En julio de 2018, ingresó al Directorio del Banco Central, a pedido de Caputo que había asumido la presidencia del organismo. Tres meses después de su nombramiento, dejó el cargo.