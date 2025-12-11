Javier Milei regresó de Oslo y apuró la firma de la Reforma Laboral: el texto llega al Congreso con retoques luego de la puja con gremios

El presidente Javier Milei firmó este jueves los proyectos de ley que serán enviados al Congreso, inmediatamente después de regresar de su viaje a Noruega. La iniciativa más destacada es la reforma laboral, considerada el primer gran paso legislativo en el marco del Consejo de Mayo y el Pacto Fiscal.

El mandatario arribó al país en la mañana y priorizó la rúbrica de la normativa, la cual busca modificar aspectos centrales del sistema de trabajo. El proyecto será presentado en el Senado de la Nación y su tratamiento se iniciará en las sesiones extraordinarias, según indicó Infobae.

El ajuste al texto final: lo que cedió el Gobierno en la reforma laboral

La finalización de la redacción del texto se demoró hasta último momento, ya que existían discrepancias internas sobre la inclusión de un apartado clave que afectaba la financiación de los gremios: la limitación de las cuotas solidarias.

Finalmente, el equipo de Gobierno resolvió suprimir esta cláusula para evitar un conflicto directo con la cúpula sindical. No obstante, se incluyó una modificación sobre el pago de las cuotas de afiliación (la paga del empleado al sindicato):

Regla anterior: La retención de esta cuota por parte de las empresas era una obligación.

La retención de esta cuota por parte de las empresas era una obligación. Nueva regla: El pago pasa a ser optativo, siempre que exista la «conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes».

Esta modificación fue el último punto de debate antes de que la ley quedara lista para la firma presidencial.

El equipo designado para defender la reforma en el Senado

El Gobierno Nacional considera la aprobación de la reforma laboral en el Senado como una prioridad inmediata. Por este motivo, la Casa Rosada designó a un grupo de funcionarios para actuar como voceros técnicos ante el Poder Legislativo.

Los elegidos para defender la iniciativa son:

Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Maximiliano Fariña , secretario de Transformación del Estado y Función Pública.

, secretario de Transformación del Estado y Función Pública. Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Estos funcionarios podrían ser citados a exponer ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta.

Cuál es la estrategia parlamentaria y la negociación con las provincias para aprobar las reformas

La reforma deberá ser analizada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, un cuerpo que todavía debe conformarse tras el recambio legislativo. La jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, busca presidir esta comisión para acelerar el tratamiento del proyecto.

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una agenda intensa de reuniones con gobernadores para asegurar el apoyo necesario.

Foco en la negociación: Santilli busca alinear a los mandatarios provinciales en el apoyo a este y otros proyectos del Consejo de Mayo.

Santilli busca alinear a los mandatarios provinciales en el apoyo a este y otros proyectos del Consejo de Mayo. Caso testigo: Este jueves, el ministro tiene previsto recibir al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en el marco de las conversaciones con referentes peronistas no alineados con Unión por la Patria.

Otros proyectos listos para la firma de Milei, aunque sin prioridad para las Extraordinarias, son el Presupuesto 2026, el Principio de Inocencia Fiscal, el Código Penal y la Ley de Glaciares, entre otros