Javier Milei regresa de Estados Unidos y pone la mira en las elecciones de Buenos Aires

Milei con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, a su izquierda. Foto: redes.

El presidente Javier Milei finalizó su visita exprés a Estados Unidos y ya tiene todo listo para volver al país. Tras una agenda cargada de reuniones con empresarios y referentes financieros, el mandatario se prepara para enfrentar un fin de semana decisivo por las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Un regreso acelerado de Milei por las elecciones en Buenos Aires

El jefe de Estado emprenderá su regreso este viernes por la tarde, con la posibilidad de estar presente el domingo en La Plata, epicentro del conteo electoral, según informó Ámbito Financiero.

Allí se espera que aguarde los primeros resultados junto a parte de su gabinete en un salón especialmente preparado para el operativo político.

La definición bonaerense aparece como un termómetro clave para el Gobierno, en un contexto en el que Milei busca consolidar su poder político mientras estrecha lazos con Estados Unidos.

El Presidente podría estar el domingo en La Plata para seguir las elecciones bonaerenses.

Durante su paso por Los Ángeles, Milei mantuvo reuniones con altos directivos de empresas energéticas y tecnológicas, entre ellos representantes de Chevron, Mark A. Nelson, y del Instituto Milken, Andy Kleinman.

El viaje también incluyó la participación del embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, quien acompañó a Milei en cada una de las citas de agenda.

Encuentros con referentes del mundo empresario y financiero en la gira por Estados Unidos

El Presidente compartió espacio con ejecutivos internacionales como Adam Levinson, Behdad Eghbali, Olivier de Givenchy, Ryan McInerney y Jay Collins, entre otros.

Más allá de lo estrictamente económico, Milei sumó a su agenda un encuentro con Noel de Castro, joven ingeniera biomédica que será la primera astronauta argentina en participar de una misión privada a la Estación Espacial Internacional.

La misión espacial está prevista para 2027 y será la primera experiencia de este tipo con presencia latinoamericana. De Castro, oriunda de Salta y formada en la Universidad Favaloro, integrará un equipo internacional en el marco del programa PAM (Private Astronaut Mission).

Con la vuelta confirmada para este viernes, la expectativa ahora se concentra en la foto política del domingo. En las próximas horas, Milei combinará el cierre de su gira internacional con la atención puesta en las urnas bonaerenses, donde se juega una pulseada crucial para el futuro inmediato de su gestión.