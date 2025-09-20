Javier Milei se reunirá con Donald Trump tras anunciar un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos

El presidente Javier Milei tendrá un encuentro bilateral con su par de los Estados Unidos, Donald Trump. Será el próximo martes para «seguir profundizando los lazos estratégicos», según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. El encuentro surge luego de que el mandatario anunciara que están «avanzando» en un acuerdo con el Tesoro estadounidense.

“En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, dice el breve comunicado difundido.

Javier Milei negocia un swap de monedas con el Tesoro de Estados Unidos

El presidente, Javier Milei, visitó Córdoba este viernes y confirmó que negocia un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos para pagar los vencimientos de la deuda. ¿En qué consiste? Se trataría de un swap de monedas y adelantan que sería de un mínimo de 10.000 millones de dólares.

Así lo informó el medio Ámbito Financiero. Fuentes cercanas a la negociación indicaron que el acuerdo sería un swap similar al que Argentina tiene actualmente con China.

“Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE”, había dicho Bessent en abril en una reunión cerrada ante inversores organizada por el JP Morgan en Washington, un poco después de haber visitado Argentina.

El antecedente más ilustrativo de la utilización del FSE se remonta a 1995, cuando Estados Unidos otorgó a México un préstamo de USD 20.000 millones.

En esa ocasión, el entonces presidente Bill Clinton autorizó un acuerdo que preveía la entrega de préstamos y garantías en etapas, supeditados al cumplimiento de metas económicas específicas, como el sostenimiento de tasas de interés elevadas y la reducción del gasto público.

Este respaldo permitió al país estabilizar su economía y, en enero de 1997, completó el reembolso del préstamo tres años antes de lo previsto, incluyendo 500 millones de dólares en intereses.

Javier Milei viaja a Estados Unidos este domingo: su agenda

Este domingo Milei parte para Nueva York para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas. También participará en el Atlantic Council del Global Citizen Award, en donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, le entregará un premio por las reformas económicas del país.

Quien le entregará el premio Milei será el propio Bessent. La Gala se hará en el Ziegfeld Ballroom, a pocas cuadras de Central Park. Allí también fue invitada Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

*Con información de Noticias Argentinas