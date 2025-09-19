Javier Milei confirmó que negocia un préstamo con el Tesoro de EE.UU. para pagar vencimientos de deuda

Javier Milei confirmó este viernes que están trabajando en un préstamo del Tesoro de Estados Unidos para pagar los próximos vencimientos de deuda del 2026. El presidente ratificó las negociaciones durante su visita a Córdoba.

La noticia viene en medio de duras ruedas para el Banco Central, que tuvo que vender más de US$ 1.100 millones para contener el precio del dólar en el techo de la banda cambiaria. Mientras tanto, el próximo año el país enfrenta vencimientos de deuda por unos U$S 8.500 millones.

urante su visita a Córdoba este viernes previo a un nuevo viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei reconoció que están «trabajando muy fuertemente» en un préstamo con el Tesoro norteamericano. «Estamos muy avanzados”, aseveró.

“Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio”, dijo en contacto con La Voz.

Este domingo Milei parte para Nueva York para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas. También participará en el Atlantic Council del Global Citizen Award, en donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, le entregará un premio por las reformas económicas del país.

“Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE”, había dicho Bessent en abril en una reunión cerrada ante inversores organizada por el JP Morgan en Washington, un poco después de haber visitado Argentina.

Vencimientos de deuda: Caputo descartó el default

“Entiendo la preocupación por el lado de la gente que tiene bonos, pero ya suponíamos que no íbamos a tener refinanciamiento. Desde hace tres meses que estamos trabajando para poder garantizar el pago de los vencimientos de los bonos de enero», dijo este jueves a la noche el ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, comentó que también buscarán garantizar el pago de los de julio del año que viene. «No lo hemos anunciado porque no lo tenemos concretado aún”, había indicado.

En este sentido, envió un mensaje a los inversores descartando un default: «Si no defaulteamos en 2023, cuando llegamos y había sólo dos escarbadientes, no lo vamos a hacer en la situación actual«.