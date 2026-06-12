Javier Milei sostiene a Manuel Adorni mientras crecen las tensiones dentro y fuera del oficialismo

A tres meses del estallido del caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, el Gobierno sigue sin lograr cerrar una crisis que ya impacta en su agenda política. Mientras la Casa Rosada intenta desplazar el tema del debate público, la oposición y sectores aliados mantienen la presión y vuelven a poner el foco sobre el funcionario.

El Gobierno no logra cerrar la crisis política que rodea a Manuel Adorni

Pese al desgaste, Javier Milei ratifica su decisión de sostener a Adorni. En el oficialismo reconocen que la reciente entrevista televisiva del jefe de Gabinete respondió, principalmente, a una estrategia de defensa judicial. La prioridad, admiten distintas voces del Gobierno, es fortalecer su posición en la causa antes que atender el costo político que genera la continuidad del escándalo.

La explicación pública sobre el ahorro no declarado y las correcciones realizadas en su declaración patrimonial no logró unificar criterios dentro del oficialismo. Mientras el entorno de Adorni sostiene que sus argumentos fueron convincentes y que logró despejar las principales acusaciones, otros sectores consideran que la exposición estuvo orientada casi exclusivamente a los tribunales.

Las diferencias también comenzaron a hacerse visibles entre los aliados. Patricia Bullrich volvió a marcar distancia al calificar el episodio como una «omisión ética», aunque evitó romper con el Gobierno. En paralelo, el PRO endureció su posición mediante un comunicado en el que habló de una «falta grave» y cuestionó el error admitido por el funcionario en sus declaraciones juradas, un pronunciamiento que reflejó el creciente malestar dentro del espacio.

Victoria Villarruel también elevó el tono de sus críticas y reclamó que Adorni adelante su informe de gestión ante el Senado, mientras el ministro coordina su estrategia para responder a la moción de censura impulsada por la oposición en la Cámara de Diputados.

Pese a la tensión, en Balcarce 50 descartan por ahora cualquier cambio en el gabinete. El respaldo presidencial permanece intacto y responde, según admiten en el oficialismo, tanto a la decisión política de Milei como al peso que Adorni conserva dentro del esquema de Gobierno.

Así, la administración libertaria vuelve a enfrentar una dinámica que se repite desde hace semanas: cada nueva revelación da lugar a nuevas explicaciones y reactiva la controversia. Sin señales de un cierre próximo del caso, el Ejecutivo apuesta a sostener a uno de sus principales funcionarios mientras intenta evitar que la investigación siga condicionando el resto de la gestión.

Con información de Infobae