Javier Milei sumó a la exdiputada libertaria, Carolina Píparo, como nueva integrante del directorio del Banco Nación

Luego de oficializar a Darío Wasserman como presidente del Banco Nación, el Gobierno de Javier Milei también confirmó que sumaría al directorio a la exdiputada por La Libertad Avanza, Carolina Píparo.

El anuncio se realizó con la publicación del Boletín Oficial que lleva las firmas de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Píparo ingresa al Banco Nación en reemplazo de Rodolfo Carvajal, quien reunió el 10 de diciembre.

Carolina Píparo, nueva integrante del directorio del Banco Nación

El anuncio se realizó a través del decreto 907/2025. Carolina Píparo presentó su renuncia a la cámara de Diputados seis días antes de que finalizara su mandato, a inicios de diciembre, y ya se rumoreaba que tomaría un cargo en el Banco Nación, pero no se confirmó hasta este 23 de diciembre.

La exlegisladora se pronunció en su cuenta de la red social X para agradecer su nuevo cargo y escribió: «Es un honor vivir este momento histórico en el que Argentina está cambiando para siempre. Seguir acompañando a @JMilei y a @KarinaMileiOk es para mí un gran orgullo. Gracias por el coraje y la entrega para liderar este proceso y por estar cerca siempre!».

Carolina Píparo se acercó a Javier Milei tras las elecciones de 2023 y fue candidata a gobernadora bonaerense. Cuando Milei resultó electo, la entonces diputada sonó com un nombre para encabezar Anses, pero esto nunca sucedió.

Píparo ya era diputada y tenía un bloque con José Luis Espert, pero decidió mantener su propio bloque aparte junto a la bonaerense Macyszyn.

Durante la votación de la Ley Bases solo votó en contra de un inciso de un artículo y fue incorporada en el listado de «traidores a la patria» que difundió el presidente. Cuando votó en contra de eliminar las jubilaciones vitalicias a presidentes y vices, también la atacaron y eso la llevó a marcar un distanciamiento con el espacio.

Sin embargo, en septiembre de 2024 volvió al bloque libertario en el Congreso cuando acompañó al Gobierno con su voto en el bloqueo para revertir el veto a la ley de reforma jubilatoria. Tras esto fue invitada al asado de los «87 héroes» en Olivos.

