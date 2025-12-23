Es oficial: Darío Wasserman fue designado como presidente del Banco Nación, tras la salida de Daniel Tillard

La semana pasada ya se había adelantado que el Banco Nación sufriría cambios en su conducción, pero no fue hasta este 23 de diciembre que se oficializó. Ante la salida del ahora expresidente de la entidad bancaria, Daniel Tillard, el Gobierno confirmó a Darío Wasserman como su reemplazo.

Wasserman no es ajeno al Banco de la Nación Argentina ya que se desempeñaba como vicepresidente de la entidad desde que inició el Gobierno de Javier Milei. El funcionario desembarcó en el ámbito público tras ser desarrollador inmobiliario por varios años.

Designación de Darío Wasserman en el Banco Nación

El Decreto 903/2025 fue el que oficializó el reemplazo de Tillard y de esta manera se consolidó la influencia de la secretaria presidencial, Karina Milei.

Los cambios llegan luego de una serie de reemplazos en áreas claves del Gobierno, en un contexto de ajustes en la administración que buscan robustecer la línea política del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El decreto fue publicado este martes 23 de diciembre con las firmas del presidente y el ministro. El documento acepta la renuncia de Tillard y nombra de inmediato a Wasserman como cabeza de la institución para completar el periodo legal.

En paralelo se publicó un segundo decreto que formaliza la incorporación de Carolina Píparo al directorio del banco tras aceptarse la renuncia de Rodolfo Carvajal.

El ahora titular del Banco Nación es cercano a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Economía, Luis Caputo, quienes en el comienzo de la gestión de Javier Milei habían pugnado por ubicarlo en la presidencia de la entidad. Pese a esto, quien logró el rol de presidente fue Tillard, un funcionario que estuvo vinculado al exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Wasserman es esposo de la legisladora y dirigente porteña de La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez, funcionaria que también forma parte del círculo íntimo de la secretaria general presidencial.

Antes Wasserman también supo ser presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, presidente de Móvil SGR y titular de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas, entre otras funciones.

Daniel Tillard desde 2023 en el Banco Nación

La salida de Tillard, fue informada por un mensaje del Palacio de Hacienda. “El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023″. También oficializó que su reemplazo será «Darío Wasserman, quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante”

Tillard es un funcionario que responde al gobernador Juan Schiaretti y que estuvo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Desde el ministerio de Economía dijeron que durante su gestión, «el banco volvió a trabajar de banco» y «se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros».

Tillard aseguró que durante estos dos años, el equipo del Banco ha cumplido el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central.

La llegada de Tillard a la conducción de la entidad bancaria comenzó a través del Decreto 110/2023 publicado en el Boletín Oficial bajo las firmas de Milei y Luis Caputo.