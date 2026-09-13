Javier Milei tendrá una cumbre en Casa Rosada con diputados y senadores este lunes: la agenda del Gobierno

El presidente Javier Milei iniciará la semana con un encuentro que mantendrá con senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA), a las 15 hs. en Casa Rosada, con el objetivo de retomar los lineamientos de la agenda legislativa, posteriormente a la reunión de Gabinete que se dará por la mañana.

El martes, la jornada política comenzará a las 11:00 hs con la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y a las 13:00 hs se llevará a cabo una nueva Mesa Política para avanzar con las actividades de cara a la segunda quincena del mes.

Ese mismo día, por la tarde, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados analizará el proyecto de Reforma Electoral, en una reunión de carácter informativo; con esta iniciativa Milei pretende modificar estructuralmente las reglas de juego político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Al cerrar la semana, el Presidente viajará a Bahía Blanca para visitar el proyecto RIGI de Ampliación Mega, una iniciativa industrial que contempla una inversión de 360 millones de dólares con el fin de aumentar la capacidad de dividir, transportar y fraccionar los líquidos vinculados al petróleo y al gas natural provenientes de Vaca Muerta.

La agenda de los ministros

Este lunes, el ministro de Salud, Mario Lugones, se reunirá con los 24 ministros de Salud del país en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), actividad que también se llevará a cabo el día martes.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno realizará a las 9:15 hs la apertura del acto por el Día de la Exportación, en el Palacio Libertad, mientras que los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) participarán del mismo encuentro a las 10:40 hs y 12:25 hs, respectivamente.

El viernes, la ministra Alejandra Monteoliva viajará a la provincia de San Juan para participar del Consejo de Seguridad Nacional, que forma parte de las actividades de coordinación y diálogo federal que comprende la agenda de la cartera que comanda.

NA.