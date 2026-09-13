El ISSN endurece el cobro de deudas por coseguros: el nuevo sistema para los afiliados en Neuquén

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) puso en vigencia un nuevo «Procedimiento de Cobranzas por Deudas de Coseguros» para las prácticas prestacionales consumidas y validadas que se encuentran pendientes de pago.

La medida fue reglamentada en el Boletín Oficial del último viernes y aprueba un «Modelo de Certificación de Deuda«, basado en el «Sistema de Auditoría Unificada (SAU)».

La resolución autoriza a la Contaduría General de la obra social a descontar la suma que se determine como adeudada por coseguros y gastos administrativos.

El proyecto estuvo a cargo de la Coordinación de Asesoría Letrada y plantea como objetivo el establecimiento de un marco regulatorio que garantice «el debido proceso y de derecho de defensa», en un procedimiento administrativo ajustado a derecho donde se permita «el impulso de la gestión de cobro administrativa y judicial sin planteos de excepciones de pago«.

Deudas con el ISSN: plazos, notificaciones e impugnaciones

De acuerdo al texto difundido oficialmente, el procedimiento fue aprobado por el Consejo de Administración del ISSN.

Allí se aclara que toda prestación médica o práctica asistencial que haya sido validada mediante credencial física o digital, token o validación del prestador será considerada como «efectivamente realizada y consumida», generando «la obligación de pago» por parte del afiliado.

El SAU tendrá la responsabilidad de registrar la deuda y emitir de forma automática la correspondiente factura, la cual tendrá un plazo de vencimiento de 30 días corridos. La deuda habilitará la apertura de un expediente electrónico, que deberá contener un reporte de trazabilidad, una constancia de intimación administrativa por mora, una notificación fehaciente y una certificación de deuda de la Contaduría General.

El afiliado que sea notificado tendrá un plazo de impugnación de 10 días hábiles administrativos desde el vencimiento de la factura para ejercer su derecho a desconocer o impugnar la práctica. Una vez que ese plazo sea transcurrido, la deuda se considerará «firme y consolidada».

Si el monto pendiente de pago no es cancelado, el ISSN avanzará con un «primer acercamiento», mediante una intimación administrativa de mora. De fracasar esta opción, podrá realizar una «intimación formal», a través de una carta documento.

Las «situaciones particulares» y el impacto en turismo

El procedimiento prevé, a su vez, «situaciones particulares». Estas contemplan los casos donde los afiliados manifiesten «imposibilidad material de acceder a medios informáticos y expresen voluntad de pago», que serán atendidos de forma presencial en la delegación más cercana, y los afiliados de la categoría «adherentes», para quienes se habilitará «la opción de incorporación de la deuda al débito».

Los afiliados que se encuentren en falta e incumplan con sus obligaciones se verán impedidos de acceder a los beneficios y promociones de la entidad en materia de turismo.