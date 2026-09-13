Genética de elite en Viedma: los grandes campeones Angus y Hereford de la Patagonia se vendieron hasta en $30 millones

El Gran Campeón de la Expo Rural de Viedma, uno de los ejemplares destacados que salió a remate. Foto: Marcelo Ochoa.

La 30° Expo Rural de Viedma cerró su edición 2026 con un remate que concentró una importante oferta de reproductores bovinos y ovinos, con ejemplares destacados de las principales cabañas de la región y valores que llegaron hasta los $30 millones en Angus y Hereford.

La subasta incluyó 125 toros Angus y Hereford, 75 vaquillonas de ambas razas y 30 carneros Merino, Merino Dohne y Corriedale. En el caso de los bovinos, el remate estuvo acompañado por la realización de la 13° Nacional Patagónica Angus, que reunió en Viedma a ejemplares de distintas cabañas.

Los Angus tuvieron dos operaciones de $30 millones

En Angus, una de las principales operaciones fue la del Gran Campeón Puro de Pedigree de Luciano Correndo, de la cabaña Don Fioto, un ejemplar de 988 kilos, que alcanzó los $30 millones (US$20.000) y fue adquirido por la cabaña La Unión.

Otro de los toros que llegó al mismo valor fue el Tercer Mejor Toro de la Expo, también de Luciano Correndo. El ejemplar, de 856 kilos, se vendió en $30 millones (US$20.000) y quedó en manos de Nora Baltuska, de cabaña Santa Elena.

El Tercer Mejor Toro de la Expo fue uno de los Angus destacados del remate y alcanzó los $30 millones. Foto: Marcelo Ochoa.

Dentro de los Angus Puro de Pedigree, el resto de las operaciones se ubicó entre $22 millones (US$14.000) y $9 millones (US$6.000), reflejando la demanda por reproductores de alto mérito genético.

En la categoría de Puros Controlados, el valor más alto correspondió al lote Gran Campeón y Mejor Toro 018, de Agropecuaria Don Pedro. El ejemplar, de 708 kilos, se vendió en $16 millones (US$10.000). En esta categoría, los valores se ubicaron entre $14 millones (US$9.000) y $7,5 millones (US$5.000).

Hereford: otro máximo de $30 millones

Los Hereford también tuvieron una de las operaciones más importantes de la jornada. El máximo correspondió a un macho Puro de Pedigree de El Encuentro, de Emilio Donnari, que alcanzó los $30 millones (US$20.000).

El ejemplar pesó 867 kilos y llegó al remate con importantes premios: fue Gran Campeón Macho PP, Mejor Individual a Bozal y Campeón Dos Años Mejor.

El Gran Campeón Macho Hereford fue uno de los ejemplares destacados de la 30° Expo Rural de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Otro de los destacados fue un reproductor de La Txapela, de Gabriel Jaca, que se vendió en $20 millones (US$13.000). El toro, de 751 kilos, había obtenido los premios Reservado Gran Campeón Macho PP, Segundo Mejor Individual a Bozal y Reservado Campeón Dos Años Menor.

La oferta Hereford formó parte de los 125 toros puestos a consideración durante el remate, junto con los Angus en sus distintas categorías.

Los ovinos también tuvieron compradores

El remate incluyó además 30 carneros Merino, Merino Dohne y Corriedale, correspondientes a categorías Puro de Pedigree y Puro Registrado.

El máximo entre los ovinos fue para un ejemplar de Laguna del Toro, de Otamendi, en la categoría Merino Puro de Pedigree mocho a galpón. Se trató del Gran Campeón Macho Individual y Campeón Macho PP Mocho a Galpón, que alcanzó los $2,8 millones (US$1.800).

Los carneros también tuvieron su espacio en el remate de la Expo Rural de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

El resto de las operaciones destacadas en las categorías ovinas se movió entre $2,3 millones (US$1.500) y $1,5 millones (US$1.000), con ejemplares Merino Puro de Pedigree, Merino Puro Registrado, Merino Puro mocho de cuatro dientes y de dos dientes, además de Corriedale Puro por Cruza.

Para las operaciones de ovinos se estableció además un 10% de descuento por pago contado.

Una vidriera para la genética patagónica

El remate puso nuevamente en escena el trabajo de las cabañas y productores que participan del circuito de exposiciones rurales de la región. La presencia de ejemplares campeones y reproductores con valores de hasta $30 millones marcó el interés por incorporar genética a los rodeos y mejorar los índices productivos.

La jornada de ventas fue uno de los momentos centrales de la 30° Expo Rural de Viedma, que durante el fin de semana reunió a productores, cabañeros, instituciones vinculadas al sector y público general.

Las equivalencias en dólares fueron calculadas con el tipo de cambio vendedor del Banco Nación, correspondiente al 11 de septiembre de 2026.

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