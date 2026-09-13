El precio del barril de petróleo saltó por encima de los 107 dólares por la tensión en Medio Oriente

Con información de Associated Press French.

Los precios internacionales del petróleo registraron un fuerte incremento y perforaron la barrera de los 107 dólares por barril este lunes 13 de septiembre. El mercado energético global reaccionó con preocupación ante la escalada del conflicto en Medio Oriente y el riesgo inminente de interrupciones en el suministro a gran escala.

En la apertura del comercio asiático, el crudo Brent del mar del Norte —referencia para el mercado mundial— para entrega en noviembre anotó un alza del 2,8% y cotiza a 107,54 dólares el barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), su equivalente estadounidense con entrega prevista para octubre, subió un 2,3% hasta alcanzar los 102,34 dólares.

Con estas nuevas cifras, ambos contratos consolidaron la tendencia alcista de la semana previa, cuando los valores internacionales volvieron a quebrar el umbral de los 100 dólares. Toda la atención de los inversores se concentra ahora en la seguridad de las principales vías de exportación de crudo de la región.

Ataques y bloqueos en las rutas comerciales

La inestabilidad en la zona productora sumó episodios críticos en las últimas horas. Arabia Saudita debió clausurar de forma temporal su oleoducto Este-Oeste como consecuencia directa de un ataque perpetrado con drones contra sus instalaciones.

A la par, las autoridades iraníes confirmaron un incidente fatal en el estrecho de Ormuz. Un buque mercante recibió un impacto directo durante la jornada del domingo, un hecho que dejó como saldo la muerte de una persona a bordo de la embarcación.

El conflicto bélico alteró por completo la dinámica de navegación en uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio energético. El estrecho de Ormuz, que mantenía una política de tránsito libre antes del inicio de la guerra, opera este lunes 13 bajo nuevas restricciones.

En la actualidad, la administración de Irán exige a todos los navíos que soliciten un permiso formal para atravesar la zona. Además, el gobierno iraní analiza la posibilidad de implementar el cobro de un peaje para habilitar la circulación de los barcos por esa ruta estratégica.