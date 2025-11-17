Javier Milei y Donald Trump estarán juntos en el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos

Se confirmó la participación conjunta del presidente Javier Milei y el mandatario estadounidense Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026. El encuentro tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C.

Ambos líderes, considerados referentes de la ultraderecha a nivel global, se mostrarán juntos en el exclusivo palco presidencial.

La estrategia detrás de esta aparición conjunta apunta a una imagen de fuerte impacto político. Según lo trascendido, el palco albergará únicamente a los dos dirigentes, consolidando una postal exclusiva que ya genera expectativas. La cita en la capital estadounidense subraya la sintonía ideológica y el respaldo mutuo entre el libertario y el republicano en un evento de proyección internacional.

Javier Milei y Donald Trump: una relación consolidada entre Argentina y Estados Unidos

La relación personal entre Milei y Trump ha sido clave en este escenario, con cinco encuentros previos desde la derrota de la candidata demócrata Kamala Harris en noviembre de 2024.

Estas reuniones incluyeron cenas informales, la asunción presidencial de Trump, cumbres políticas, una reunión en Naciones Unidas y una visita oficial a la Casa Blanca. Los vínculos han facilitado negociaciones con el FMI y el salvataje financiero de la Secretaría del Tesoro estadounidense, según fuentes cercanas al gobierno.