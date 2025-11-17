Nuevas designaciones en el Gobierno de Javier Milei: quiénes son los representantes de la Autoridad Nacional de la Competencia

El Gobierno nacional formalizó las designaciones en comisión de las autoridades de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), un ente descentralizado fundamental para el mercado. A través del Decreto 810/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se oficializaron los nombramientos tras un proceso de seis meses. La medida busca garantizar el pleno funcionamiento del organismo, encargado de definir conflictos corporativos y fusiones empresariales.

La presidencia del Tribunal de Defensa de la Competencia recayó en Eduardo Rodolfo Montamat, un abogado y Doctor en Derecho de destacada trayectoria. Montamat, quien ya se desempeñó como vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ocupará el cargo de manera provisoria hasta obtener el acuerdo definitivo del Senado. Su vasta experiencia incluye roles como Profesor titular en Economía y Finanzas en diversas universidades.

Lo acompañarán en el organismo Lucas Gabriel Trevisani Vespa y Marcelo Rubén D’Amore, quienes fueron designados como vocales del Tribunal. Además, se sumaron a la Autoridad Nacional de la Competencia Ana Julia Parente como secretaria instructora de conductas anticompetitivas, y Germán Augusto Zamorano como secretario de concentraciones económicas. Todos ellos cuentan con formación de posgrado en sus respectivas áreas.

Un organismo clave para la economía: el alcance de la Autoridad Nacional de la Competencia

La Autoridad Nacional de la Competencia fue creada por la Ley 27.442 con el objetivo principal de prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas en los distintos mercados. Su puesta en marcha es crucial para asegurar la transparencia y el equilibrio en las relaciones comerciales, afectando directamente la economía del país.

El proceso de selección para estos cargos incluyó un riguroso concurso público, gestionado por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Tras la evaluación de antecedentes, pruebas técnicas y entrevistas, la Oficina Anticorrupción analizó posibles conflictos de intereses. La designación «en comisión» está contemplada en la Ley 27.442, permitiendo a los funcionarios comenzar sus tareas mientras se tramita la aprobación final del Senado.