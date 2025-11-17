Acuerdo comercial bilateral entre Argentina y Estados Unidos: qué sectores abarca y cuál es el impacto

Estados Unidos detalló las líneas generales de un pacto que prevé reducciones arancelarias y mejora en el acceso a mercados para diversos productos. Argentina otorgará preferencias a bienes estadounidenses y recibirá beneficios recíprocos en algunos recursos naturales. Los analistas debaten sobre el impacto de las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos difundió los lineamientos generales del acuerdo comercial alcanzado con Argentina, aunque sin detalles numéricos aún. El pacto, anunciado por la Casa Blanca, señala las actividades que se verían afectadas por la reducción de aranceles y la mejora en el acceso a mercados, generando debate entre los analistas sobre sus potenciales beneficios y perjuicios para los sectores productivos nacionales.

Según el comunicado oficial, Argentina otorgará acceso preferencial a productos norteamericanos clave. Entre ellos se destacan medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y una amplia gama de productos agrícolas. Estas preferencias buscan dinamizar el intercambio comercial en áreas estratégicas para ambas economías.

Como contraparte de este entendimiento, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales que no produce y artículos no patentados destinados al uso farmacéutico. Esta medida representa un beneficio directo para la exportación argentina en nichos específicos, fortaleciendo la posición del país en cadenas de valor globales.

Acuerdo comercial con Estados Unidos: la apertura en el mercado de carnes

Estados Unidos subrayó que ambos países se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res.

El gobierno de Donald Trump destacó el compromiso del presidente Javier Milei y sus funcionarios para facilitar el ingreso de ganado bovino vivo estadounidense al mercado argentino. Además, se espera la apertura del mercado de aves de corral en el plazo de un año.

El acuerdo también incluye la simplificación de los procesos de registro para diferentes productos cárnicos. Asimismo, Estados Unidos no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos provenientes de ese país, lo que facilitaría el comercio bilateral en este rubro.

En paralelo, el entendimiento contempla importantes inversiones en minerales críticos, un sector de creciente relevancia global.

También se prevé cooperación para la estabilización del mercado mundial de la soja, un producto donde Argentina y Estados Unidos son competidores clave. El comunicado mencionó, además, la importancia de respetar las normas ambientales en la producción de madera y sus derivados, la minería y la pesca, alineándose con estándares internacionales.