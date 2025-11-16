Javier Milei y Donald Trump podrían reunirse en Washington: un acuerdo comercial y el sorteo del mundial 2026

El presidente Javier Milei podría concretar una nueva reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump a principios de diciembre en Washington. El encuentro tendría una doble agenda: la firma de un trascendental acuerdo comercial bilateral y la asistencia al sorteo del Mundial de Fútbol 2026. Esta posible cita consolidaría la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

La Casa Blanca anunció previamente un acuerdo comercial que ahora estaría próximo a la rúbrica. El pacto abordaría temas arancelarios y busca fortalecer los lazos económicos. En este marco, Milei había destacado recientemente que Argentina recibió «anuncios de inversión por 100 mil millones de dólares» en el último año, atribuyendo parte de este flujo a sus gestiones y viajes al exterior.

La oportunidad para la reunión surge a raíz del sorteo del Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA, bajo la presidencia de Gianni Infantino, quien mantiene una excelente relación con Trump, convocó el evento para el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington. Infantino cursó invitaciones a todos los presidentes de países cuyas selecciones clasificaron, incluyendo al mandatario argentino.

Javier Milei y Donald Trump: una relación consolidada entre Argentina y Estados Unidos

La relación personal entre Milei y Trump ha sido clave en este escenario, con cinco encuentros previos desde la derrota de la candidata demócrata Kamala Harris en noviembre de 2024.

Estas reuniones incluyeron cenas informales, la asunción presidencial de Trump, cumbres políticas, una reunión en Naciones Unidas y una visita oficial a la Casa Blanca. Los vínculos han facilitado negociaciones con el FMI y el salvataje financiero de la Secretaría del Tesoro estadounidense, según fuentes cercanas al gobierno.

Desde la Casa Blanca se afirmó a Infobae que Trump recibirá a Milei si su agenda lo permite, considerándolo un «aliado estratégico en la región».

En el Gobierno de la Libertad Avanza, aseguran que Milei evaluaría el viaje, argumentando que sus «viajes rinden». Sin embargo, un aspecto formal que debe resolver Trump es la disponibilidad del texto legal definitivo del acuerdo comercial, que requiere semanas de revisión.

Ante la ajustada ventana de veinte días para principios de diciembre, existe la posibilidad de que no se llegue a consensuar el texto legal completo a tiempo. En ese caso, la alternativa política sería la firma del «framework» o marco general del acuerdo, que ya fue anunciado oficialmente y describe los pilares de la relación bilateral.

La decisión final sobre la modalidad de la firma recaerá en el mandatario estadounidense.