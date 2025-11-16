Con el foco en el Presupuesto 2026: la agenda de Javier Milei, Diego Santilli y Santiago Caputo

La agenda del Gobierno Nacional para esta semana se centra en reuniones clave del Gabinete y la intensificación del diálogo político. El Presidente Javier Milei, junto a su ministro del Interior, Diego Santilli, y el asesor Santiago Caputo, buscan consolidar el plan económico. El principal objetivo es avanzar en la definición del Presupuesto 2026 y asegurar el respaldo a las reformas impulsadas.

El ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará una serie de encuentros con mandatarios provinciales. Este lunes, tiene pactada una reunión en Casa de Gobierno con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Estos diálogos buscan consolidar las negociaciones y asegurar el necesario apoyo para las reformas que el oficialismo pretende llevar al Congreso.

Por su parte, el Presidente Javier Milei dedicará la semana a encuentros con su Gabinete. Estas reuniones abordarán el plan económico en curso y las futuras reformas laboral, penal y tributaria. El asesor presidencial Santiago Caputo participaría activamente en estas discusiones, aunque no se detallaron fechas de posibles recepciones a ministros.

Diego Santilli busca consensos legislativos para las reformas del gobierno de Javier Milei

Las gestiones de Santilli incluyen la recepción de gobernadores en Casa Rosada y una próxima gira por el interior del país. Durante estas visitas, se abordarán temas clave como la situación fiscal, las obras públicas y el avance de los proyectos legislativos del Ejecutivo. Estas acciones están orientadas a conseguir las mayorías parlamentarias indispensables para la aprobación de las reformas estructurales propuestas.

La agenda de la semana podría experimentar una disminución de actividades hacia el final. La Agencia Noticias Argentinas informó que el feriado del viernes, por el Día de la Soberanía, podría limitar las acciones del Presidente y el ministro del Interior. Se confirmó la participación de Milei en un evento de Corporación América para el miércoles.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas.