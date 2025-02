Jonatan Viale habló sobre la controversia en la entrevista a Javier Milei: «Caputo se dio cuenta de que cometía un error»

Tras la controversia generada por la abrupta interrupción de la entrevista a Javier Milei en TN, Jonatan Viale rompió el silencio y detalló lo sucedido durante su programa en la noche de este lunes. En un descargo sincero y extenso, Viale explicó los motivos de la intervención de Santiago Caputo, quien, según el periodista, advirtió un error legal que Milei estaba a punto de cometer.

Según Viale, el incidente ocurrió durante la última pregunta de la entrevista, cuando Santiago Caputo, uno de los colaboradores del candidato presidencial, intervino de forma inesperada. «En la última pregunta se metió Santiago Caputo, porque Milei en un momento al final dice que va a consultar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Ahí Santiago Caputo se da cuenta de que Milei está cometiendo un error, un error delicado«, explicó el periodista.

El error señalado por Viale radicaba en que, según Caputo, Milei no debería consultar al ministro de Justicia, ya que este no es su abogado y, por lo tanto, no podría brindar asesoramiento personal en un tema tan delicado.

Fue en ese momento que, según el periodista, Caputo interrumpió la grabación de manera abrupta y dijo algo al oído de Milei. «Le dijo algo que no sé qué fue, pero yo entendí que era por el quilombo judicial«, relató Viale.

Jonatan Viale: «Me faltó firmeza para mandarlos a la mierda»

El periodista admitió que cometió un error al permitir que Caputo interfiriera, pero justificó su actuación en ese momento, reconociendo que la situación lo puso bajo presión. «Tenía enfrente al Presidente de la Nación, a su hermana Karina Milei, al Ministro de Economía Luis Caputo, al vocero presidencial Manuel Adorni, al asesor Santiago Caputo. Me faltó firmeza para mandarlos a la mierda«, confesó Viale.

En una de las intervenciones, Viale reflexionó sobre el miedo que sintió de que la entrevista fuera suspendida: «Te aseguro que todo el fin de semana estuve con miedo de que la entrevista se cayera. Pensaba que por el escándalo del ‘Libra Gate’ me la podían suspender. Entonces, ¿quise proteger al Presidente? No. ¿Quiero que esto salga bien? Sí«, dijo.

A lo largo de su declaración, Viale también habló sobre su visión del contexto político y social del país, aclarando su posición sobre la política y el periodismo. «No opero, no milito ni me interesa el periodismo partidario. No hago operaciones porque no me gusta y porque además todo el mundo se da cuenta cuando miento«, sostuvo.

Viale critico a aquellos que lo acusaron de estar vinculado a una operación de prensa

Además, criticó duramente a aquellos que lo acusaron de estar vinculado a una operación de prensa. «No me interesa Caputo. No me interesa Adorni. No me pagan«, dijo, refiriéndose a las figuras de la política que algunos lo señalaron como parte de una supuesta red de protección mediática hacia el oficialismo.

«Vivo hace 10 años en un departamento de 3 habitaciones en Belgrano. No tengo mansiones. No tengo Ferraris. Llevo a mis dos hijos a un colegio privado normal. Le pago la prepaga a mi vieja. No me interesa vivir una vida de lujo«, agregó.

En cuanto a su relación con Milei y su candidatura, Viale fue claro: «¿Confío en Milei? A veces sí. A veces no. A veces me gusta, a veces no me gusta». Sin embargo, destacó aspectos de la gestión del candidato presidencial que considera positivos: «Me gusta cuando habla de economía, cuando baja la inflación, cuando corta los curros, cuando se enoja con la casta«.

Por otro lado, también expresó su desaprobación hacia algunas de sus actitudes y declaraciones: «No me gusta cuando insulta, no me gusta cuando dice que todos los periodistas somos una mierda«, sostuvo.

En ese sentido, Viale también dejó en claro que, a pesar de las diferencias, sigue apostando por un cambio en el país. «Creo que estamos ante una nueva oportunidad de cambio absolutamente histórica«.

Viale tras la polémica entrevista a Javier Milei: «Estoy caido con las críticas»

Al final de su intervención, agregó que: «El periodismo está para contar, para opinar, para criticar, para investigar, para molestar. ¿Siempre hacemos las cosas bien? Tampoco. Uno tiene buenas noches, malas noches, regulares noches», indicó. «Ayer había sido una entrevista muy interesante y se cagó al final. ¿Por qué? Porque no tuve la firmeza de echarlo a la mierda a Santiago Caputo«.

«Estoy caído por las críticas, pero me voy a levantar. ¿Sabés por qué? Porque no le robé a nadie; no le hice daño a nadie, no jodí a nadie. Ya me fui de un lugar por no querer servir a un candidato«, señaló.

El periodista cerró su descargo de forma emotiva, compartiendo una anécdota personal que para él es clave: «Cuando estábamos volviendo de las vacaciones en el aeropuerto de Ezeiza, se le acercó una persona cualquiera a Romeo, mi hijo de 8 años, y le dijo: ‘Tu papá es un capo’. ¿Sabés lo que me dijo Romeo? ‘Papá, estoy orgulloso de vos’. Yo con eso ya estoy satisfecho», relató.

El periodista cerró su intervención con un mensaje de resistencia, asegurando que, pese a las críticas y presiones, no se rendirá. «Bueno, yo no me voy a dejar correr por esa gente de mierda. Por eso no me rindo. Por eso, no se van a poder deshacer de mí. Lo lamento, pero no«. «Pasarán algunos días. Bajará la espuma y seguiremos adelante. Repito: no van a poder con nosotros, aunque les duela. Acá estamos. Más firmes que nunca».