El creador de $LIBRA habló sobre posibles sobornos hacia Karina Milei: qué dicen los chats que se filtraron

Continúa escalando el escándalo cripto que involucra al presidente Javier Milei con la estafa de $LIBRA. Tras las declaraciones del jefe de Estado y del vocero presidencial, se filtraron chats del creador del token Hayden Davis, quien aseguró que controla al mandatario argentino e insinuó sobornos a Karina Milei, la secretaria de Presidencia.

Uno de los medios de comunicación más reconocidos de la industria cripto, CoinDesk, publicó un artículo en donde filtró chats del creador de la memecoin meses antes de su lanzamiento, en donde se refiere a su relación con el entorno presidencial argentino.

«Tenemos a Milei para twittear y conocer en persona para hacer una promoción», dijo Davis y alardeó que tenía el «control» sobre el presidente.

Además, manifestó que enviándole dinero a «su hermana» logra que el mandatario «firme y haga cualquier cosa» que diga.

Desde el medio indicaron que se contactaron tanto con Davis como con la secretaría a cargo de Karina Milei para ampliar al respecto, pero que no obtuvieron respuesta.

El fragmento del chat de Davis que filtró el medio especializado en cripto.

Kelsier Ventures está sospechado de ser uno de los grandes ganadores con $LIBRA, ya que hay fuertes indicios de que las billeteras que se quedaron con más de 100 millones de dólares corresponderían a esta entidad.

El propio Davis indicó en una entrevista con Dave Portnoy que espera instrucciones del gobierno de Javier Milei para ver qué tipo de movimiento hace con estos activos.

«La cuetión ahora es: ¿Qué hago con el dinero que no es mío?», insinuó y, tras ser consultado sobre de quién es este dinero, respondió: «No lo sé. Definitivamente no es mío. Es de Argentina. No se si para alguna asociación o qué«.

Qué dijo Adorni sobre la denuncia del cofundador de Ethereum por coimas

El vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado este martes por la denuncia de Charles Hoskinson, cofundador de Cardano y Ethereum, quien dijo que gente cercana al presidente le pidió coimas para obtener una reunión cuando estuvo en Argentina.

Después de que el lanzamiento de $LIBRA se vuelva un escándalo a nivel mundial tras la ola de denuncias sobre «estafas», el empresario brindó su opinión al respecto y reveló una polémica experiencia en su última visita en el país.

Allí, el empresario sostuvo que el «círculo íntimo que rodea al propio Milei» se aprovechó de su «falta de conocimiento» en la industria y que, después del caso Trump Point -memecoin emitida por los hijos del magnate antes de su asunción-, lo «utilizaron» para «ganar mucho dinero».

En este sentido, comentó que estuvo en el congreso Tech Fórum en Buenos Aires el pasado octubre de 2024, lugar donde Milei y Adorni conocieron a los empresarios de Kip Protocol, la compañía que se adjudicó el «éxito» del token después de que tuvo un desplome del 95% de su valor.

«Firmamos un memorando de entendimiento con Glowbent, una empresa de 20.000 desarrolladores. En realidad, no necesitábamos un acuerdo del gobierno argentino, solo teníamos curiosidad por saber qué va a hacer Milei. Así que teníamos a todas estas personas que conocimos en el camino y nos dijeron: ‘Oye, ya sabes, danos algo, algo, podemos conseguirte una reunión. Sí, podrían pasar cosas mágicas«, sentenció.

Adorni fue consultado sobre estas declaraciones y manifestó que no puede «aclarar cosas que son obvias que no pasan en este gobierno». Asimismo, dijo que desde el equipo de Milei descartan que suceda este tipo de situaciones y que no se hacen cargo de las «maldades» que hacen personajes que «no pertenecen» a su espacio.

Por último, definió como «insultante» el planteo y sentenció: «Si hay algo que somos: gente honesta, honorable y que hacemos todo para lograr nuestro norte que es una Argentina mejor».

El empresario Hoskinson es un referente a nivel mundial en el ámbito de las criptomonedas y blockchain, ya que fue creadores de Ethereum, llegando a ocupar el cargo de CEO, y luego creó otras como IOHK, la empresa matriz de Cardano, e Invictus Innovation.