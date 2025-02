Jonatan Viale rompió el silencio tras la polémica en la entrevista a Javier Milei: «Prepárense…»

El periodista Jonatan Viale habló por primera vez tras la controversia generada en su entrevista con Javier Milei en Todo Noticias (TN). A través de su cuenta de X (Twitter), dejó un mensaje enigmático: «No les voy a dar el gusto. Prepárense para esta noche».

El posteo se viralizó rápidamente y generó especulaciones sobre si Viale dará más detalles sobre lo ocurrido en el programa.

La polémica interrupción en la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei

El episodio que desató la controversia ocurrió cuando Javier Milei mencionó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en medio de una pregunta sobre la criptomoneda $Libra. En ese momento, una voz en off ordenó cortar la grabación, y el fragmento sin editar se filtró en redes.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la decisión de detener la entrevista fue de Santiago Caputo, asesor clave del presidente. «No había nada malo en lo que se dijo, pero Caputo tiene el defecto de la excelencia», justificó en diálogo con A24.

Sin embargo, Adorni también admitió que fue un error: «Habitualmente no está en las entrevistas, entonces tal vez no sabía que la dinámica es no cortar por ningún motivo».

No les voy a dar el gusto.

El juicio político a Javier Milei ya tiene proyecto

El bloque de diputados de Unión por la Patria oficializará en las próximas horas el pedido de juicio político contra Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente, que derivó en una estafa calculada en unos 87 millones de dólares.

El kirchnerismo quiere ir a fondo en la investigación y no descarta acordar con otros espacios de la oposición que proponen alternativas menos extremas, como la creación de una comisión investigadora.

Con información de NA