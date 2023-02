Jorge Lanata criticó a Juntos por el Cambio y también a Javier Milei

En una charla con Eduardo Feinmann y Jonatan Viale por el canal La Nación+, Jorge Lanata analizó el comunicado que publicó hoy Juntos por el Cambio tras la reunión de la mesa nacional y criticó su postura respecto a las elecciones presidenciales de este año.

Desde el partido opositor, señalaron que la gestión de Alberto Fernández “está dejando una situación peor que la de 2015″ y que va a «dejar una bomba de tiempo al próximo Gobierno».

«Están pensado en ellos, no están preocupados por la situación económica de hoy sino por la de fin de año, porque piensan que van a estar a fin de año. Muestran que están preocupados solo por ellos mismos», expresó el periodista.

"Están pensando en ellos"



«Cuando vos sentís que tenés la vaca atada la terminás pifiando. Hay que laburar, no sentirse Gardel», agregó respecto a lo que considera un exceso de confianza de Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Lanata: «Milei es como el Partido Obrero, no lo votaría nunca»

«Milei para mí es igual que el Partido Obrero. Es gente que no puede gobernar en función de lo que ellos mismos dicen», sentenció Lanata en La Nación+.

«Entiendo porque a los chicos les gusta Milei. Les está diciendo ‘libertad, libertad’, quién puede estar en contra de la libertad. Ahora, andá y cerrá el Banco Central o vende órganos, a ver cómo sigue la historia. Entiendo que tenga empatía con la gente porque es una especie de rockstar que se ríe de los políticos tradicionales», continuó.

«Yo hice un editorial donde hablaba de la casta. Después dejé de decirlo para que no me identifiquen con Milei, pero la idea de la casta es verdadera. Los políticos son una casta, no están cerca de la gente. Pero no votaría nunca a Milei», concluyó el periodista.