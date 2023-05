José Luis Espert será precandidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio

En la presentación de su último libro «la Argentina Deseada» este sábado, el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, confirmó que será precandidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio, alianza a la que pretende unirse mientras espera el visto bueno oficial.

De esta forma, la coalición opositora suma un aspirante más en la carrera presidencial que ya tiene competidores como Horario Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por el PRO, y Gerardo Morales por la Unión Cívica Radica, entre otros.

«En mis recorridas por todo el país, me he dado cuenta que los problemas que tiene la gente son cada vez más profundos. Durante muchos años de mi vida me ha tocado denunciar, criticar planes y medidas económicas miserables que nos llevaron de un fracaso a otro», comenzó el legislador nacional por la provincia de Buenos Aires.

«Ahora quiero ser yo el que dé buenas noticias y el que luche para estar en el camino correcto. Por eso, quiero ser presidente. Quiero sacar al país adelante, y que logremos nuestra Argentina deseada«, confirmó Espert, quien ya compitió por el máximo cargo ejecutivo en 2019, cuando se quedó con el 1,47% de los votos.

De acuerdo a lo expresado tanto por el economista como por sus allegados, la idea es competir con el partido Avanza Libertad dentro de Juntos por el Cambio, y así conformar un amplio espacio opositor.

Por otra parte, el diputado manifestó que imaginar esa Argentina deseada «es un ejercicio difícil de hacer» en la actualidad, e hizo referencia a la frase del presidente Alberto Fernández, que vinculó la inflación con un fenómeno psicológico.

Del lanzamiento del precandidato presidencial, formaron parte el sanador Martín losuteau; los diputados nacionales Fernando Iglesias, Martín Tetaz, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel Lopez, y la diputada provincial Maricel Etchecoin; el ex embajador Diego Guelar; Hugo Bontempo y Gonzalo Mansilla de Souza de la UCEDE, Daniel Iturralde del Partido Autonomista Nacional PAN y Luis Green de Republicanos Unidos y el legislador Roberto García Moritán.

Con información de Noticias Argentinas