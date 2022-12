Juan Grabois apuesta por la Presidencia: «mejor que el que está ahora, seguro lo voy a hacer»

Mientras acompañaba el veredicto de la Causa Vialidad, Juan Grabois salió a decir que hablar de candidaturas en medio de tan convulsionado contexto político sería «desagrable». Sin embargo, minutos más tarde el dirigente social dejó abierta la posibilidad de una postulación a la presidencia en 2023 y precisó que su rol lo desempeñaría con un mayor compromiso que Alberto Fernández y Mauricio Macri.

«Mejor que el que esta ahora y estaba antes, seguro lo voy a hacer. Hay varios que los haríamos mejor«, respondió Grabois en una entrevista concedida anoche al programa Animales Sueltos, conducido por Alejandro Fantino.

Luego de definirse como peronismo por ser “humanista y cristiano”, el referente del Frente Patria Grande dejó entrever cómo sería el perfil de su gestión de llegar a la cúspide del poder político. Así fue que se refirió principalmente a su interés por hacer una «sociedad más igualitaria».

«Hay dos vías: una es mediante la revolución, que implica la confiscación de todos los activos de los sectores del capital. Pero no es nuestro camino. El otro es la redistribución, que ese 1 por ciento más rico pague más impuestos«, explicó. Además adelantó que llevaría los impuestos de los sectores más pudientes en un equivalente al 42 por ciento de sus ingresos por ganancias.

Grabois afirmó que sus ideas no espantarían inversores y aclaró que el motivo de la huida de las empresas se debe a que «esto es un quilombo”. «Se quedarían si habría reglas claras y duras. El problema, que es lo que no entienden estos subdesarrollados imbéciles que tenemos en la supuesta derecha argentina, es la inestabilidad. Cuando no tenés autoridad política, obviamente lo único que vas a tener son capitales especulativos que vienen, chorean y se van«, describió.

También deslizó críticas hacia los jueces y empresarios involucrados en el escándalo de la filtración de chats sobre el viaje a Lago Escondido. “No hay forma de que haya desarrollo y crecimiento si tenemos esta mafieta que se va a Lago Escondido a pelotudear y conspirar y son los que definen la vida, la libertad y el patrimonio de nuestro pueblo, no hay forma de que nada salga bien”, dijo.

Los comentarios del dirigente del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE) se dio horas después de que la vicepresidente declinara públicamente, a raíz de la condena del Tribunal Oral, a cualquier cargo público luego del 10 de diciembre de 2023. Acerca de la actitud tomada por la líder kirchnerista comentó que se trató de una «muestra de valentía».

“El orgullo de que haya alguien capaz de renunciar a algo y que tenga los ovarios que no tiene ningún político de los varoncitos que hay en Argentina para decir ‘yo me la banco, sé lo que represento, me quedo sin fueros y voy a defender mis convicciones’, cuando el 99% de los políticos argentinos hubiesen huido como ratas al lugar número 14 de la lista de diputados de la provincia de no se donde para tener los fueros y no ir en cana. Fue una muestra de valentía. El coraje y la inteligencia de Cristina no se la pueden discutir ni los que la acusan”, afirmó. En Twitter, Grabois también salió a reafirmar su postura.