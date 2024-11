Jubilaciones de privilegio: además de Cristina Kirchner, qué otros expresidentes cobran la asignación

Tras una medida del presidente Javier Milei, la Anses anunció la suspensión de la jubilación de privilegio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la pensión que cobra de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, «esta decisión permitirá un ahorro de 21.827.624 pesos para el Estado argentino». En total, las jubilaciones de privilegio de ex presidentes y ex vicepresidentes contabilizaron en mayo $ 112,3 millones brutos.

La medida se tomó luego de que la Cámara de Casación confirmara la condena a 6 años de prisión contra la ex presidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa “Vialidad”.

“La baja no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la Justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad política que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta”, señaló el Ministerio de Capital Humano a través de un mensaje en la red social X.

Por su parte, en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni indicó que “el beneficio para ex presidentes es una asignación que se otorga como carácter excepcional como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. Cristina Kirchner fue condenada como autora del delito de administración fraudulenta, lo que representa lo contrario”.

Adorni señaló además en la red social X que “por supuesto” el Gobierno le quitará la asignación de privilegio a “otras personas en similares condiciones”, por lo que se podría tomar la misma decisión con el ex vicepresidente Amado Boudou, sobre quien pesa una condena firme por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la denominada “Causa Ciccone”.

Qué otros ex presidentes y funcionarios cobran las jubilaciones de privilegio

Según publicó el portal Chequeado, también cobran una jubilación de privilegio los ex presidentes Alberto Fernández (Frente de Todos) con $ 10,8 millones ($ 6,7 millones de bolsillo); Mauricio Macri (Cambiemos), con $ 10,3 millones ($ 5 millones de bolsillo); Alberto Rodríguez Saá (Partido Justicialista), con $ 9,9 millones ($ 4,9 millones netos) y María Estela Martínez de Perón (Partido Justicialista), con $ 5,3 millones.

Los exvicepresidentes también son beneficiados con un haber de privilegio: Gabriela Michetti (Cambiemos) percibía en mayo $ 7,5 millones; Julio Cobos (Frente parala Victoria), $ 7,4 millones; Amado Boudou (FpV), $ 6,3 millones y Daniel Scioli (FpV), $ 5,1 millones.

También cobran una pensión las viudas de Carlos Menem (PJ), Zulema Yoma ($ 8,5 millones brutos en mayo); de Fernando de la Rúa (Alianza), Inés Pertiné ($ 7,2 millones); de Marcelo Levingston (presidente de facto), Bety Andrés ($ 6,7 millones); y la hija de José María Guido (UCR), Amalia Guido ($ 5,2 millones).

En total, las jubilaciones de privilegio de presidentes y vicepresidentes contabilizaron en mayo $ 112,3 millones brutos.