Junín de los Andes se encamina a mejorar la infraestructura

El municipio neuquino que celebró 143 años tiene el foco puesto en mejorar la infraestructura y está en marcha el plan de pavimento para alcanzar las 100 cuadras. Así lo sostuvo el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, que destacó el proyecto en el que avanza la comuna y el gobierno provincial, junto a otras obras.

El jefe comunal de Junín habló sobre la actualidad de la ciudad que dirige y manifestó que una de las prioridades es llegar con el pavimento. «El 80 % de nuestras calles son de tierra», señaló Madueño y agregó que junto al gobernador Rolando Figueroa iniciaron un «plan histórico de 100 cuadras de pavimento flexible que se suman a las 10 que ya terminamos». Así lo refirió en sus dichos a la radio AM 550.

Madueño describió la postergación y abandono que tuvo la localidad, a pesar de ser la más antigua de la provincia, por parte de las autoridades anteriores. Aunque aclaró que esa situación se revirtió junto a la actual administración provincial. En cuanto a los ingresos con los que cuenta el municipio para afrontar el funcionamiento diario y los proyectos de obras, el intendente informó que «el 82 % de la coparticipación se destina al pago de sueldos».

Luego enumeró que el resto de los ingresos a las arcas municipales proviene de las regalías y los fondos nacionales: «en total, la coparticipación ronda los 1.400 millones de pesos», acotó. Especificó que la responsabilidad de su administración es mejorar los ingresos propios.

En esta línea dijo que la recaudación subió al 65 % y que, a su criterio, obedece a la prestación de los servicios. «Cuando se recolecta la basura, hay seguridad, pasa el regador y las máquinas mantienen las calles», se observa la respuesta de los contribuyentes. Sostuvo que, más allá de los ingresos que corresponden a cada municipio en concepto de coparticipación, cada intendente debe tener su propia planificación.

Junín de los Andes celebró con un desfile su aniversario. (Foto: gentileza municipio de Junín de los Andes)

Madueño se refirió a que el municipio está abocado a la búsqueda de tierras para la búsqueda de un segundo parque industrial que permita iniciar un acercamiento a empresas para que se radiquen en Junín de los Andes. Ese proyecto incluirá la mejora de la infraestructura, con la iluminación y los accesos pavimentados.

Además, destacó la importancia de consolidar el turismo y, en ese escenario, enumeró el parque escultórico, el río Chimehuín y la conexión con Chile, a través del paso internacional Mamuil Malal, que al ser pavimentado, será clave para mejorar el flujo de visitantes extranjeros. Por otra parte, la ampliación del aeropuerto Aviador Campos, también les generará beneficios a quienes opten por esa vía para llegar a la ciudad.

La comunidad de Junín de los Andes festejó con el tradicional desfile de vecinos, agrupaciones tradicionalistas, clubes deportivos, organismos como los bomberos voluntarios, miembros del Ejército Argentino, entre otros. La ceremonia fue encabezada por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, y el propio jefe comunal Madueño.