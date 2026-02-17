Ritmo de carnaval y récord de visitantes en Neuquén capital

Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción, alrededor de 1,38 millones de turistas se movilizaron por todo el país, lo que representó un aumento de más del 40 % respecto al mismo feriado de 2023.

En el sur argentino, tanto Neuquén como Río Negro registraron movimientos importantes dentro de ese marco nacional. En Neuquén, los destinos cordilleranos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue-Copahue fueron los más elegidos.

Sin embargo, el fin de semana largo también transformó las calles del centro neuquino en un escenario de color y movimiento. Según Diego Cayol, secretario de Turismo y Desarrollo Humano, el balance de las jornadas superó cualquier previsión optimista. El evento central, el carnaval, congregó a más de 30 mil personas que disfrutaron del desfile de comparsas, recuperando una mística festiva que la ciudad extrañaba.

Este flujo de gente impactó de forma directa en la actividad económica local. Las cifras de alojamiento reflejan una tendencia sólida: el viernes la ocupación alcanzó el 60 %, mientras que el sábado la cifra escaló hasta el 74 %.

Un motor económico en marcha

La ciudad no solo ofreció baile y espuma; una agenda diversa mantuvo a los turistas activos durante toda la estadía. En cuanto a la gastronomía, la “Semana de la Pizza” arrancó con ventas masivas en los locales adheridos.

Las flotadas por el río y los recorridos del bus turístico trabajaron a cupo completo llenando la capital de aventura. Lo mismo sucedió con el campeonato nacional de motocross sumó un público específico que aportó al movimiento general.

Cayol destacó que un fin de semana con ocupación plena representa ingresos superiores a los 2.000 millones de pesos para la capital provincial. La sinergia entre eventos culturales y servicios turísticos posiciona a Neuquén como un destino de referencia, más allá de ser un punto de paso.

Lo que viene

La agenda municipal no se detiene con el entierro del carnaval. Para el mes de marzo ya asoman nuevas propuestas: Neuquén Emprende, el clásico encuentro de feriantes, regresará al Parque Jaime de Nevares y Confluencia de Sabores, el festival gastronómico de mayor concurrencia, buscará repetir el éxito de público.

También habrá competencia de murgas, un evento tipo festival para mantener vivo el espíritu festivo. La apuesta oficial apunta a sostener actividades constantes cada fin de semana hasta el mes de octubre, garantizando que el motor turístico permanezca encendido.

El vuelo del color en las barrancas: Tricao Malal celebró su fiesta

El sol de febrero castiga con fuerza el norte neuquino, pero en Tricao Malal el ambiente vibra con un entusiasmo distinto. No es para menos: finalizó una nueva edición de la Fiesta del Loro Barranquero, un evento que reivindica la identidad de este rincón de la provincia.

El intendente Jorge Gutiérrez, con tono satisfecho, relata el éxito de estas jornadas. Las cifras sorprenden: más de 8.500 personas poblaron el predio, un marco de público imponente para la localidad. Los productores y emprendedores locales aprovecharon la ocasión, dinamizando la economía regional mediante la venta de sus artículos y el alquiler de viviendas.

Paisaje y naturaleza

Las famosas “tricabuelas” o nidos excavados en las paredes de tierra siguen allí, firmes. Cada tarde, el regreso de las bandadas de loros regala un espectáculo visual único que forma parte indisoluble del paisaje. Según el jefe comunal, este sitio permanece como el santuario principal de la especie en todo Neuquén.

Conectividad y promesas

Más allá de la celebración, el futuro asoma con noticias concretas. Durante la visita del gobernador el día sábado, se confirmó el proyecto ejecutivo para el asfalto en las rutas 41 y 42. Este avance facilitará el ingreso al pueblo desde la ruta 43. Actualmente, el tránsito fluye gracias al nuevo puente sobre el río Curi Leuvú, una obra vital tras las crecidas que destruyeron la estructura anterior.