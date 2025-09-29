Juntos Defendemos Río Negro alienta a los provincialismos como “equilibrio” en el Congreso

En la cuenta regresiva para las elecciones del 26 de octubre, los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro refuerzan el discurso provincialista presentándose como “únicos que representan los intereses de los rionegrinos” pero también alientan a un protagonismo de los espacios provinciales en el Congreso junto a Neuquén y otras jurisdicciones donde hay fuerzas por fuera de los espacios nacionales.

Los candidatos a senadores Facundo López y Andrea Confini, junto al primer candidato a diputado nacional Juan Pablo Muena, dialogaron con Diario RÍO NEGRO en su reciente visita a Bariloche y dejaron definiciones de su propuesta para representar a Río Negro en el Congreso de la Nación.

“Después del 26 se va a dar un escenario distinto en el Congreso porque los gobernadores van a ser el equilibrio, nos van a meter en la mesa de discusión”, afirmó López al insistir con un esquema conjunto con La Neuquinidad, el partido del gobernador Rolando Figueroa, y otros partidos que representan a mandatarios, que si bien hoy están en estructuras nacionales, considera posible unir fuerzas con Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Entre Ríos.

Facundo López, Andrea Confini y Juan Pablo Muena candidatos a senadores y diputado por Juntos Defendemos Río Negro dialogaron con Diario RÍO NEGRO en Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

“La salida del país es con los gobernadores y estamos en un contexto de tener buenos gobernadores, con experiencia y con una mirada más liberada de los condicionamientos partidarios para tener políticas en Estado que nos sirvan a todos”, remarcó el presidente del bloque JSRN y actual candidato a senador.

López cree que de llegar al Congreso con esos espacios “podremos tener la independencia de generar alianzas” para reclamar por los intereses provinciales. “Vamos a aportar discusiones serias como por ejemplo en la reforma laboral, que creo necesaria, ficha limpia, coparticipación”, enumeró y resaltó el rol del gobernador Alberto Weretilneck y su par neuquino en varios reclamos conjuntos por las hidroeléctricas, el canon por el uso de agua, el polo exportador petrolero desde la costa rionegrina, entre otros.

Confini valoró la importancia de los proyectos energéticos

Confini se refirió a la relevancia de los proyectos energéticos de Río Negro como un ejemplo de la “defensa de los intereses rionegrinos” y señaló que ya es notorio su impacto en las comunidades de los valles por donde pase el ducto y en la costa, pero que además Bariloche se puede incorporar a este cambio económico.

“Lo importante es que es un proyecto a 20 años que va a modificar la matriz productiva de de Río Negro y que en Bariloche hay un desarrollo de un polo tecnológico muy importante que la industria del petróleo, del gas y de la minería lo van a necesitar (…) hay hay un gran desafío para Bariloche también como destino muy importante a nivel turístico para un sector poblacional que tiene un nivel de ingresos altos”.

En este “derrame” para otros sectores no directamente asociados a la industria hidrocarburífera, la secretaria de Energía y hoy candidata a senadora también incluyó “el abastecimiento alimentario para los barcos que estarán fijos, que serán seis con 250 personas embarcadas y otras 150 en tierra.

López acotó también el impacto del bono acordado con el consorcio del Oleoducto Vaca Muerta Sur por las obras que se generarán en distintos puntos de la provincia y anticipó que estará en agenda para la búsqueda de financiamiento un nuevo proyecto para la avenida Bustillo de Bariloche que permita fluidez en el tránsito.

«Tener una mirada más federal»

Muena, candidato a diputado nacional, señaló que la premisa de Juntos Defendemos Río Negro es “tener una mirada más federal y eso lo lleva adelante Alberto con las acciones, con los hechos, con cada política pública que se viene desarrollando y llevando adelante”.

Juan Pablo Muena, candidato a diputado nacional de Juntos Defendemos Río Negro. Foto: Marcelo Martinez

Repasó como parte de la gestión que se exhibe la generación de nueva obra pública con fondos propios, a pesar del freno de Nación, la culminación de los trabajos que quedaron paralizados, y “el diálogo permanente con los municipios, independientemente del color político que sean”.

Respecto a eventuales proyectos para el Congreso vinculado al turismo, la economía fuerte de la cordillera, López indicó que “depende mucho de la cuestión macroeconómica” y como diputados y senadores “podemos garantizar al ayudarle al gobierno nacional a tener estabilidad económica que requiere del respaldo político” y destacó las inversiones actuales y en proceso de la Provincia que tiene Bariloche por unos 28.000 millones de pesos.

“Acá hay un partido provincial con poder territorial, con gestión, con 14 años de gobierno y con intendentes trabajando y traccionando”, señaló el candidato a senador que pidió el voto el 26 de octubre para “dar la tranquilidad o la estabilidad política a Alberto y las fortalezas para ir y reclamar más. No por fuera de lo que nos corresponde, que nos dejen lo que nos toca y que hoy no nos lo están dando”.