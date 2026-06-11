Karina Milei saludó a Bullrich por su cumpleaños y mostró una foto de unidad en el oficialismo

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó este jueves una fotografía de la mesa política del Gobierno para saludar a Patricia Bullrich por su cumpleaños, en un gesto que fue interpretado como una señal de unidad dentro del oficialismo en medio de recientes diferencias internas.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Karina Milei compartió una imagen tomada durante una reunión en la Casa Rosada y escribió:

“Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia. ¡Feliz cumple Pato!”.

Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia .



¡FELIZ CUMPLE PATO!!🎂💜@PatoBullrich pic.twitter.com/pu7awXm7sQ — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 11, 2026

La publicación llegó pocas horas después de que Bullrich expresara cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las explicaciones brindadas sobre su declaración jurada patrimonial.

En la fotografía difundida por la funcionaria se observa a Bullrich soplando una vela colocada sobre una torta, rodeada por los principales referentes de la conducción política de La Libertad Avanza.

Según trascendió, durante el encuentro se abordó la agenda legislativa que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso durante las próximas semanas. La imagen también fue interpretada como un intento de mostrar cohesión interna en un contexto marcado por especulaciones sobre cambios en el gabinete y tensiones entre distintos sectores del espacio gobernante.

El gesto de Karina Milei se suma a otros movimientos recientes orientados a reforzar la imagen de unidad dentro del oficialismo, especialmente en momentos en que algunos dirigentes han manifestado posiciones diferentes respecto de temas sensibles para la gestión nacional.