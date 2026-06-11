Milei celebró la baja de la inflación y felicitó a Caputo: “¡Vamos, Toto!”

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró este jueves la desaceleración de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y felicitó públicamente al ministro de Economía, Luis Caputo.

Según el informe difundido por el organismo estadístico, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en mayo una suba del 2,1%, el nivel más bajo de los últimos ocho meses.

A través de su cuenta en la red social X, Milei destacó el dato y escribió: “¡Vamos, Toto!”, en referencia al ministro de Economía. Además, resaltó que la inflación núcleo perforó el 2% mensual.

Qué dijo Caputo

Por su parte, Caputo también utilizó sus redes sociales para analizar los números difundidos por el INDEC.

“La inflación de mayo fue la más baja en 8 meses: 2,1%”, señaló el funcionario, y remarcó que la variación interanual alcanzó el 33,2%.

El ministro destacó además que:

La inflación núcleo fue del 1,9% mensual.

Los precios estacionales aumentaron 3,5%.

Los regulados subieron 2,4%.

La media móvil de tres meses continuó descendiendo por segundo mes consecutivo.

Caputo también subrayó el comportamiento de algunos rubros que registraron incrementos por debajo del promedio general:

Prendas de vestir y calzado: 0,3%.

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%.

Asimismo, indicó que la Canasta Básica Alimentaria aumentó 2,4% durante mayo, mientras que la Canasta Básica Total registró una suba del 2%.

Desde el Gobierno consideran que estos resultados consolidan el proceso de desaceleración inflacionaria iniciado durante la actual gestión y sostienen que el equilibrio fiscal y la restricción monetaria continúan siendo los principales factores detrás de la reducción de los precios.