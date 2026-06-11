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Política

Milei celebró la baja de la inflación y felicitó a Caputo: “¡Vamos, Toto!”

A través de su cuenta en la red social X, Milei destacó el dato y escribió: “¡Vamos, Toto!”, en referencia al ministro de Economía.

Redacción

Por Redacción

Luis Caputo, Ministro de Economía de Argentina.

Luis Caputo, Ministro de Economía de Argentina.

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró este jueves la desaceleración de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y felicitó públicamente al ministro de Economía, Luis Caputo.

Según el informe difundido por el organismo estadístico, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en mayo una suba del 2,1%, el nivel más bajo de los últimos ocho meses.

A través de su cuenta en la red social X, Milei destacó el dato y escribió: “¡Vamos, Toto!”, en referencia al ministro de Economía. Además, resaltó que la inflación núcleo perforó el 2% mensual.

Qué dijo Caputo

Por su parte, Caputo también utilizó sus redes sociales para analizar los números difundidos por el INDEC.

“La inflación de mayo fue la más baja en 8 meses: 2,1%”, señaló el funcionario, y remarcó que la variación interanual alcanzó el 33,2%.

El ministro destacó además que:

  • La inflación núcleo fue del 1,9% mensual.
  • Los precios estacionales aumentaron 3,5%.
  • Los regulados subieron 2,4%.
  • La media móvil de tres meses continuó descendiendo por segundo mes consecutivo.

Caputo también subrayó el comportamiento de algunos rubros que registraron incrementos por debajo del promedio general:

  • Prendas de vestir y calzado: 0,3%.
  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%.

Asimismo, indicó que la Canasta Básica Alimentaria aumentó 2,4% durante mayo, mientras que la Canasta Básica Total registró una suba del 2%.

Desde el Gobierno consideran que estos resultados consolidan el proceso de desaceleración inflacionaria iniciado durante la actual gestión y sostienen que el equilibrio fiscal y la restricción monetaria continúan siendo los principales factores detrás de la reducción de los precios.


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El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró este jueves la desaceleración de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y felicitó públicamente al ministro de Economía, Luis Caputo.

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