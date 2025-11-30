Karina Milei y Martín Menem lideran cumbre clave de LLA en Buenos Aires: los detalles del encuentro

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal referente partidaria, encabezará este domingo un Congreso de La Libertad Avanza (LLA) en Mar del Plata. Junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el encuentro reunirá a 746 dirigentes en el Gran Hotel Provincial. La cumbre busca consolidar la estrategia legislativa del espacio y afianzar su estructura política.

Las actividades comenzaron a las 9 y se extenderán hasta las 17, con un receso para el almuerzo. Expondrán también Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, y el diputado nacional Alejandro Carrancio, coordinador del partido en la región. La jornada incluye debates sobre seis ejes temáticos y un seminario legislativo.

Entre los temas centrales se abordarán la técnica legislativa, el trabajo en consejos escolares, la elaboración del presupuesto y la implementación de la Boleta Única en Papel. También se tratarán el reordenamiento administrativo y regional de la provincia, además de liderazgo y comunicación de proyectos. Este enfoque subraya la prioridad del oficialismo en su agenda parlamentaria.

Consolidación de LLA en provincia de Buenos Aires

Fuentes partidarias explicaron que el objetivo es retomar debates iniciados en diciembre de 2024, cuando un evento similar analizó el primer año de gestión. Si bien aquel encuentro fue más amplio, esta vez se concentra en la tarea legislativa, desafío clave para el oficialismo. La cumbre también se interpreta como una señal de oposición al gobernador Axel Kicillof.

El primer “congreso libertario” ocurrió el 26 de junio, previo a las elecciones locales, en La Plata, con críticas al gobernador bonaerense. En esa ocasión, Javier Milei cerró el evento con sus candidatos de entonces. La cita de este domingo es la primera actividad masiva del oficialismo tras los comicios de octubre, donde LLA venció al PJ en gran parte del país, incluyendo Buenos Aires.