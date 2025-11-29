El Gobierno de Javier Milei se reordena y prepara el regreso del “plan motosierra” para reducir la planta estatal en 2026

El Gobierno se logró reacomodar tras los movimientos que sufrió tras las elecciones legislativas y ahora todo está puesto en la estrategia para el próximo año. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, están trabajando en conjunto para retomar el plan «motosierra» impulsado por Javier Milei y profundizar la reducción de la planta estatal.

Fuentes del Poder Ejecutivo adelantaron al sitio Infobae que los funcionarios están analizando cómo achicar la estructura del Estado.

Si bien evitaron dar números específicos sobre la cantidad de empleados que alcanzará, anticiparon que podría afectar a «otro 10%» del total de empleados públicos. «La motosierra es constante«, expresaron.

El Indec publicó un informe el viernes donde notificó que la dotación del personal en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo un 0,3% en octubre y al mismo tiempo reveló que actualmente el total de trabajadores es de 282.570. El Gobierno busca reducir aún más esta cifra.

La cartera de Sturzenegger es la que se dedica a revisar religiosamente mes a mes los organismos y ahonda en sus estructuras y funcionados con el objetivo de «lograr un Estado más eficiente».

Más recortes del Gobierno: «La mira en más de ocho áreas»

Fuentes oficiales adelantaron al medio porteño: «Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más». Pero como se trata de «temas sensibles» que involucran a trabajadores, evitaron dar detalles del plan.

Durante los primeros dos años, según pudo saber Infobae, el foco estuvo en achicar la administración centralizada por lo que el objetivo durante la segunda etapa del Gobierno de Javier Milei es ir por los organismos descentralizados. Este último grupo estaría compuesto por la FIP, ARCA, ANMAT, el Archivo General de la Nación, CONICET, INDEC, ANSES, ENARGAS, INTA, INTI, ENACOM, entre otros.

«En cada organismo se llega al número en función de la cantidad de personas activas. No hay un porcentaje, depende del organismo o área. Los porcentajes varían mucho», explicaron a Infobae. Para la Casa Rosada, la nueva reducción es «inminente» y se hará notar durante los dos primeros trimestres de 2026, luego de que en diciembre aparezca el vencimiento de varios contratos que podrían no ser renovados.

Otro porcentajes de los recortes de personal podría surgir de los planes de eliminación de los registros de automotores y de la privatización de varias empresas que aún están en carpeta.

