El Gobierno de Javier Milei construye la primera minoría en Diputados y mantiene su vínculo con el PRO

El Gobierno de Javier Milei continúa con las negociaciones para lograr la primera minoría en Diputados. Se da en medio de la antesala de algunos proyectos claves como el Presupuesto 2026. En paralelo, el oficialismo mantiene encuentros para impulsar iniciativas que se consideran prioritarias, entre ellas, la reforma laboral.

Los pases de diputados y el objetivo del Gobierno de Javier Milei

Dentro de la estrategia para ese armado los diputados del PRO que responden a Patricia Bullrich cobran relevancia. También los radicales y se sumó el nombre de Alejandro Bongiovanni, que dejó el bloque amarillo para pasar al de La Libertad Avanza.

Según señaló el medio Ámbito, de concretarse algunos pases el bloque libertario pasará de ser segunda a primera minoría, desplazando a Unión por la Patria.

En el medio de las reconfiguraciones por un posible interbloque, hubo una reunión en la Casa Salta de Buenos Aires del que fueron parte los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén) t Gustavo Sáenz (Salta).

Dentro del peronismo captó la atención lo que podría suceder con los diputados catamarqueños de Unión por la Patria, que de concretarse un movimiento hacia fuera del bloque, los legisladores podrá caer a 93 diputados, mientras que La Libertad Avanza tendría 95 con las nuevas incorporaciones.

Karina Milei y reuniones en Buenos Aires

Con Noticias Argentinas

Estas tensiones y negociaciones también se trasladaron a las legislaturas de CABA y de la provincia de Buenos Aires. Algo que se vio en las dificultades para lograr la aprobación del Presupuesto 2026, tanto para Jorge Macri como para Axel Kicillof.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desembarcará hoy en Mar del Plata para presidir un Congreso de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, un encuentro partidario que buscará reunir a más de mil referentes libertarios en el Hotel Provincial.

Karina Milei llegará acompañada por su principal operador bonaerense, Sebastián Pareja, para brindar un gestó de ordenamiento interno ante dirigentes libertarios, discutir la dinámica partidaria y la coyuntura política.

En la organización trabajan distintos dirigentes provinciales y se prevé la realización de paneles temáticos, entre ellos, uno a cargo del diputado electo Alejandro Carrancio, quien será anfitrión del encuentro.