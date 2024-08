La adhesión de Roca al RIGI: qué dijo la intendenta Soria sobre los votos negativos dentro del oficialismo

No fue un día fácil el de ayer para el oficialismo de Roca. El sector político que gobierna la ciudad desde el 2003 tuvo su primera división marcada dentro del Concejo Deliberante, con el rechazo por parte de tres ediles a un proyecto redactado por la propia intendenta, María Emilia Soria, para que el municipio adhiera al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Diario RÍO NEGRO consultó ayer a la mandataria sobre el escenario inédito surgido del Poder Legislativo, que derivó también en cuestionamientos desde otros espacios políticos, algunos de ellos provenientes desde el propio peronismo.

«El Concejo Deliberante es un espacio para el intercambio de ideas, por lo tanto es saludable que se manifiesten distintas opiniones porque enriquecen el análisis», sostuvo Soria en su respuesta.

Esa intención de calmar los ánimos, al menos en público, se ratificó con otra expresión sobre el funcionamiento del bloque Pasión por Roca, que tiene siete de las ocho bancas del Concejo.

«El disenso hacia dentro del bloque no está vedado, conformamos un espacio político amplio y heterogéneo», dijo la titular del Poder Ejecutivo.

De esa manera, se mostró en sintonía con lo expresado ayer por todos los miembros del oficialismo, quienes -más allá de su voto a favor o en contra de la adhesión al RIGI- aseguraron que la división era coyuntural.

Los votos positivos en la sesión fueron los de Cecilia Collueque, Pablo Bustelo y Natalí Giordanella, además del presidente del Deliberante, Juan Garabito.

Los tres primeros se expresaron en el recinto, priorizando la idea de que el RIGI no es la solución ideal para promover inversiones en la ciudad, pero se trata de una ley vigente a nivel nacional y provincial, por lo tanto no sería una buena imagen para Roca no adherir a sus disposiciones.

«Esta adhesión es simplemente para potenciar nuestro parque Industrial. Mi voto es acompañando a esta gestión», leyó Collueque, la primera en hacer uso de la palabra.

Bustelo aseguró que «estamos en un debate testimonial», porque «a fines de junio el RIGI estaba vigente en todo el país».

«Tal vez nos sometemos a este debate para sacar dudas a alguna empresa que quiera radicarse en la ciudad», agregó antes de afirmar que su posición estaba «en el medio de los que debaten con el corazón y los que lo hacen desde el raciocinio».

No obstante, dijo que iba a «actuar con la razón y dejar el corazón de lado«, porque «nuestra ciudad debe ser competitiva» y «si alguna empresa se quiere radicar en nuestra ciudad, bienvenida sea».

Finalmente, Giordanella tomó las palabras de Soria cuando anunció, un mes atrás, la decisión de adherir al RIGI, pero agregó a esos conceptos una definición: «También estamos cansados de que nos acusen de no dar gobernabilidad y que nos acusen de impedir la llegada de empresas».

Y en lo que pareció otra alusión a la intendenta, pidió a sus colegas «pensar en quién nos puso acá y dejar de lado el corazón».