Golpe a la cadena de suministro global de autos: un costo aumentó 400% y preocupa por los precios

La guerra en Medio Oriente impacta en la cadena de suministro global de la industria automotriz. Mientras el precio del petróleo sigue en alza, el costo de los fletes marítimos se multiplicó por casi cinco y anticipa un golpe sobre los precios de autos, autopartes y otros productos importados en Argentina.

El incremento no responde únicamente al valor del crudo. Según publicó Infobae, importadores y empresarios del sector aseguran que las principales navieras elevaron de manera abrupta las tarifas para compensar pérdidas. Señalaron que hay rutas que no atraviesan las zonas afectadas por el conflicto.

Guerra en Medio Oriente y fletes marítimos: por qué el costo de importar se disparó

«Un contenedor desde China tenía hace un mes y medio un precio de unos USD 2.100 a USD 2.300 dólares para una empresa chica o mediana, pero para una gran compañía, que trae más de 100 contenedores, el precio llegaba a bajar hasta unos USD 1.800. Hoy, el flete pasó a costar USD 9.500 para los primeros y unos USD 8.000 para estos últimos», explicó un importador de neumáticos.

El empresario agregó que «una parte del aumento es por la suba del petróleo, pero no es el más importante«. También sostuvo: «Los barcos que vienen de China a Argentina vienen por el Pacífico y cruzan el Canal de Panamá. No pasan por Medio Oriente, ni tienen que rodear Africa como para justificar el aumento. Lo que sucede es que las empresas navieras son las mismas y lo que pierden por un lado lo quieren ganar por otro. Y ahí lo padecemos nosotros».

Lejos de un escenario uniforme, algunos importadores creen que el mercado de neumáticos podría registrar bajas temporales de precios. El motivo es la necesidad de muchas empresas de vender el stock disponible para financiar las próximas compras, que llegarán con costos logísticos mucho más altos.

«Los grandes importadores van a asumir este costo porque tienen espalda para hacerlo. Pero esos son 8 o 10 empresas. El resto tienen que vender sí o sí porque sino no van a poder pagar los próximos contenedores», señaló el empresario consultado.

Autopartes, neumáticos y autos: cuándo podrían trasladarse los nuevos costos

En Argentina se comercializan unos 300 mil neumáticos por mes y, durante los últimos meses, ingresaron cerca de 600 mil cubiertas importadas. Ese volumen permite sostener el abastecimiento por un tiempo, aunque las empresas deberán desprenderse del stock antes de afrontar las próximas reposiciones.

El mismo escenario preocupa a fabricantes e importadores de autopartes. Durante un encuentro del sector realizado en Buenos Aires, empresarios coincidieron en que un contenedor desde China pasó de costar alrededor de USD 3.000 a casi USD 10.000, con un fuerte peso del petróleo sobre el valor final del transporte.

Desde la industria explicaron que los embarques que actualmente navegan mantienen los costos anteriores porque partieron hace entre 50 y 60 días. Pese a esto, advirtieron que las próximas importaciones llegarán con valores mucho más elevados y ese incremento podría trasladarse a los precios de reposición si el conflicto internacional continúa.