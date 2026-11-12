La historia vuelve a tomar color: restauraron dos murales históricos de la Universidad del Comahue

Patrimonio de todos. Los murales que en la UNCo cuentan la historia de la región. (FOTOS: Gentileza UNCo)

Hay obras que forman parte de un edificio y otras que terminan convirtiéndose en parte de su historia. En la sede central de la Universidad Nacional del Comahue, dos murales que acompañaron durante décadas la vida universitaria recuperaron su esplendor. Las pinturas, realizadas en los años 80 por los artistas Eduardo Carnero y Antonio Ortega Castellano, fueron restauradas y volvieron a ocupar un lugar destacado en la antesala del Aula Magna.

La intervención estuvo a cargo de Elisa Algranati Filmus, licenciada en Artes Visuales y muralista, quien trabajó sobre ambas obras para devolverles su brillo original. La tarea fue impulsada por la Secretaría de Extensión de la UNCo y permitió recuperar dos piezas que, además de su valor artístico, conservan mensajes que atraviesan el tiempo.

No se trata solamente de paredes pintadas. Los murales representan dos maneras de contar una historia: la de una universidad comprometida con el pensamiento crítico y la defensa de la democracia, y la de una Patagonia construida a partir del esfuerzo cotidiano de sus habitantes.

Una obra como símbolo de la universidad pública

El mural de Eduardo Carnero está asociado a una concepción de la universidad pública como espacio de pensamiento, debate y participación social. La obra representa valores que siguen siendo parte de la identidad universitaria: la defensa de la democracia, las luchas populares, la memoria colectiva y la pluralidad de ideas.

En ese sentido, la pintura funciona también como una referencia pedagógica. Su presencia en un espacio de circulación de estudiantes, docentes y trabajadores recuerda que la universidad no es únicamente un lugar de formación profesional, sino también un ámbito donde se construyen ciudadanía y pensamiento crítico.

Carnero nació en Río Cuarto, Córdoba, en 1949, y murió en 2011. Fue profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Neuquén y desarrolló una trayectoria que incluyó la pintura, la escultura, el grabado, el dibujo y el muralismo. Entre sus referencias artísticas se encontraba Ricardo Carpani, de quien fue discípulo.

La Patagonia contada desde el trabajo

El segundo mural, realizado por Antonio Ortega Castellano, propone otra lectura de la región. La imagen representa al habitante patagónico a través del esfuerzo de los bueyes y de la tierra que se levanta en el fondo de la escena.

La fuerza del trabajo, la relación con el territorio y la vida cotidiana aparecen como protagonistas de una composición que recupera una imagen reconocible de la historia regional.

Ortega Castellano nació en Buenos Aires en 1957 y llegó a Neuquén junto con su familia durante la década del 70. Su recorrido artístico también quedó ligado a la vida cultural de la ciudad: fue uno de los primeros directores de la Sala de Arte Emilio Saraco, a comienzos de los años 90, y dictó clases de plástica en talleres de la Universidad Nacional del Comahue. Desde 2001 reside en España.

Dos artistas, una historia que también salió a la calle

La historia compartida de Carnero y Ortega Castellano tiene otro capítulo significativo. Ambos realizaron sus murales universitarios de manera simultánea y esa experiencia fue el punto de partida para trabajar juntos en una obra de mayores dimensiones, fuera de la Universidad.

Se trata del mural que ocupa una extensa pared de un hotel ubicado en la esquina de Alderete y avenida Argentina, en la ciudad de Neuquén. La pintura fue creada para dejar testimonio del horror de la última dictadura cívico-militar.

Ese vínculo entre las obras permite dimensionar algo más que la trayectoria de dos artistas. Sus intervenciones dialogan con una época en la que el arte también se convirtió en una herramienta para expresar ideas, recuperar memorias y dejar marcas en el espacio público.

La restauración de los murales de la UNCo vuelve a poner en primer plano ese legado. En un lugar tan emblemático como la antesala del Aula Magna, las pinturas recuperan su presencia y recuerdan que el patrimonio artístico de una institución también cuenta quiénes fueron, qué pensaron y qué valores quisieron transmitir quienes la construyeron.