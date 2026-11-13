Contraalmirante Cordero celebra su aniversario con miradores y paseos para descubrir

El mirador de la Virgen María Auxiliadora fue renovado y será inaugurado en el marco del aniversario de Contraalmirante Cordero.

No hace falta recorrer cientos de kilómetros para cambiar de paisaje. A pocos minutos de las ciudades del Alto Valle, Contraalmirante Cordero y Barda del Medio invitan a una escapada entre espacios verdes, costas, gastronomía y caminos que permiten conocer una parte fundamental de la historia productiva de la región. En esta época del año, cuando los días más cálidos empiezan a ganar terreno, las dos localidades suman alternativas para pasar el día o disfrutar de un fin de semana al aire libre.

Una de las propuestas para mañana será la reinauguración del mirador de la Virgen María Auxiliadora, en el marco del aniversario de Contraalmirante Cordero. El municipio realizó trabajos de mejoramiento en la infraestructura, con intervenciones en la iluminación, los accesos, la escalinata y el vallado. La apertura está prevista para las 10.

«Se trabajó muchísimo desde el municipio en el mejoramiento de la infraestructura. Quedó realmente bellísimo», contó Paola Nahuelquir, directora de Turismo de Contraalmirante Cordero y Barda del Medio. El lugar es uno de los puntos elegidos por vecinos y visitantes para caminar, hacer senderismo y disfrutar de una vista particular del valle.

Desde allí se puede observar el canal principal de riego y parte de la actividad productiva que caracteriza a la región. No se trata solamente de un mirador: el paisaje permite reconocer el vínculo entre el agua y el desarrollo del Alto Valle, una relación que explica buena parte de su historia económica y social.

«Acá en Barda y Cordero nace lo que da origen a todo el desarrollo del Alto Valle. Por eso hacemos mucho hincapié en la importancia que tiene ese sistema de riego y en cómo debemos cuidarlo, tanto como ciudadanos como visitantes», señaló Nahuelquir.

Un recorrido por la historia del agua

Las propuestas de agroturismo acercan a los visitantes a la producción y las experiencias rurales de la zona.

Para conocer más sobre ese pasado, una de las visitas recomendadas es el Museo del Riego, donde se realizan recorridos guiados destinados a instituciones educativas del Alto Valle y de la zona de Neuquén. Este año, además, el municipio puso en marcha un programa de turismo social para acercar a los propios vecinos al espacio.

«Nos hemos encontrado con testimonios de personas que viven en Barda del Medio o en Contraalmirante Cordero y que nunca habían visitado el museo. Estamos trabajando para revalorizar la historia y la identidad de nuestros recursos naturales y culturales», explicó la directora de Turismo.

La propuesta se completa con el Museo del Riego, en la zona de Barda del Medio, y con los espacios vinculados al agroturismo. Contraalmirante Cordero se presenta como un municipio agroecológico y trabaja junto con las áreas de Producción y Medio Ambiente para acercar a los visitantes a experiencias relacionadas con la actividad rural.

Entre las alternativas se encuentran Janus, sobre la Ruta Nacional 151, Granja Marnes y el Centro Experimental Agroecológico. Son espacios que reciben visitas educativas de escuelas primarias y secundarias, además de grupos universitarios, y permiten conocer distintas experiencias de producción y trabajo con el ambiente.

Pescado frito, domos y tardes junto a la laguna

La gastronomía es otro de los atractivos de la zona. En Barda del Medio, los espacios para comer se concentran en un patio gastronómico donde se puede probar el tradicional pescado frito de Nada, además de otras opciones de comida rápida. La oferta incluye restaurantes, parrillas y food trucks, con alternativas para distintos gustos.

El patio gastronómico de Barda del Medio ofrece distintas opciones para disfrutar de la cocina regional.

También hay propuestas para quienes prefieren quedarse más tiempo. Buena Vista glamping cuenta con domos junto a una laguna natural y una confitería donde se puede disfrutar de pastelería elaborada en la zona. El dique Ingeniero Ballester completa el circuito de lugares para conocer y contemplar el paisaje.

El entorno invita a caminar, andar en bicicleta y recorrer las bardas y el canal principal de riego. Son actividades sencillas, aptas para distintos públicos y que permiten descubrir el territorio a otro ritmo, con opciones para compartir en familia o con amigos.

Nahuelquir destacó que las escapadas a destinos cercanos ganaron protagonismo después de la pandemia. «Hay como un reconocimiento o una revalorización de los destinos cercanos que tenemos. Empezamos a mirar con otros ojos los atractivos que tenemos cerca y que nos rodean», señaló.

Con la llegada de los días de calor, las costas también aparecen entre los lugares buscados por quienes quieren pasar una jornada al aire libre. Sin embargo, hay una aclaración importante para quienes planean acercarse al río: por el momento, el sector ubicado a la altura del dique Ballester no está habilitado como balneario.

«Se está trabajando sobre la margen que corresponde al río Negro, donde hay mesas y parrillas, pero todavía no está habilitado desde el municipio para ser utilizado como balneario», advirtió la funcionaria.

Entre el mirador, los museos, las propuestas gastronómicas y las experiencias de agroturismo, Contraalmirante Cordero y Barda del Medio ofrecen distintas maneras de conocer el Alto Valle sin alejarse demasiado. Una escapada para disfrutar del paisaje, pero también para entender cómo el agua, la producción y el trabajo de sus comunidades dieron forma a esta parte de la Patagonia.

89º aniversario

Contralmirante Cordero

Sábado 14 de noviembre