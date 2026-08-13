Argentina LNG solicitó su adhesión al RIGI para desarrollar una inversión récord de US$ 51.000 millones

Argentina LNG presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con un proyecto integrado de producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL) que contempla una inversión acumulada de US$ 51.000 millones.

La iniciativa, impulsada por YPF, Eni y XRG, se convertiría en la mayor inversión privada de la historia argentina y en el proyecto de mayor monto presentado hasta ahora bajo el régimen.

El proyecto busca transformar el gas de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales. Para eso contempla una cadena integrada que incluye la producción de gas en Neuquén, infraestructura de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG).

Las dos unidades tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas de GNL por año (MTPA) y estarán ubicadas frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, destacó que la adhesión al RIGI constituye un paso fundamental para avanzar con el proyecto y posicionar a la Argentina como exportador global de energía.

Una inversión de US$ 51.000 millones

El plan contempla una inversión total estimada en US$ 51.000 millones durante toda la vida del proyecto.

Hasta 2031, año previsto para la puesta en funcionamiento de las dos unidades FLNG, se proyecta una inversión cercana a US$ 29.000 millones.

De ese monto, aproximadamente:

US$ 24.000 millones estarán destinados a infraestructura estratégica, incluidos complejos industriales, ductos, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG.

estarán destinados a infraestructura estratégica, incluidos complejos industriales, ductos, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG. US$ 5.000 millones se destinarán al desarrollo del upstream y a la perforación de los pozos necesarios para abastecer las plantas de licuefacción.

Parte de la inversión durante la construcción será financiada mediante un esquema de Project Finance en los mercados internacionales. El financiamiento estará respaldado por contratos de exportación de largo plazo con compradores internacionales con calificación investment grade.

Exportaciones por US$ 10.000 millones al año

Según las estimaciones del proyecto, Argentina LNG podría generar ingresos por exportaciones cercanos a US$ 10.000 millones anuales durante dos décadas.

El objetivo es que el desarrollo contribuya al ingreso de divisas y al fortalecimiento de la balanza comercial argentina.

La infraestructura permitirá vincular la producción de gas de Vaca Muerta con los mercados internacionales mediante la licuefacción y posterior exportación del combustible.

Hasta 40.000 trabajadores durante la construcción

La etapa de construcción está prevista entre 2026 y 2030. Durante ese período, el proyecto estima generar unos 20.000 puestos de trabajo anuales, entre empleos directos, indirectos e inducidos.

En los momentos de mayor actividad, el nivel de empleo podría alcanzar un pico de 40.000 trabajadores, previsto para el tercer año del proyecto.

Una vez iniciada la operación, se proyecta el sostenimiento de alrededor de 8.000 puestos de trabajo anuales entre empleos directos e indirectos durante la vida útil de la iniciativa.

El desarrollo tendrá impacto principalmente en Neuquén y Río Negro, además de involucrar a proveedores y empresas de toda la cadena energética nacional.

En ese sentido, Argentina LNG estima contratar alrededor de US$ 15.000 millones en bienes y servicios a proveedores nacionales, con el objetivo de impulsar capacidades productivas vinculadas al sector energético.